L’Espai Dinosfera de Coll de Nargó compleix 10 anys preservant els últims dinosaures d'Europa
En aquest període ha rebut més de 65.000 visitants i demana més ajut econòmic
El centre paleoambiental Dinosfera compleix la seua primera dècada a Coll de Nargó exhibint tresors únics, com els fòssils dels últims dinosaures que van viure a Europa, els nius i els ous. L’espai, que es va inaugurar el 19 de març del 2015 i pel qual han passat des d’aleshores més de 65.000 visitants, va celebrar ahir una jornada commemorativa. Els responsables van aprofitar l’ocasió per “sol·licitar més ajut econòmic i col·laboració” per part de les administracions per “poder continuar preservant la nostra història en les millors condicions i amb les màximes garanties”, van dir.
La Dinosfera és una evolució de la Sala Límit K-T, un primer espai modest però atractiu a l’antiga rectoria del poble. Es complementa amb el Mirador del Cretaci, el museu d’ous de dinosaures més gran d’Europa, que ha patit destrosses i espolis al llarg de la seua història. El 2015, al cap de pocs dies d’inaugurar-se la Dinosfera, va ser objecte d’actes vandàlics que van trencar restes d’ous fossilitzats. Dos anys abans, un veí va robar un fòssil que els paleontòlegs estaven a punt d’extreure del terra.
El director de la Dinosfera, Àngel Galobart, va valorar el projecte i la resposta per part del públic com “un èxit” i va apostar per “donar a conèixer encara més les instal·lacions i la marca Dinosaures dels Pirineus”. Aquesta aglutina el Museu de la Conca Dellà d’Isona, el Centre de Dinamització de Tartareu i el Centre d’Interpretació del Montsec de Meià. Galobart va destacar que una de les “fórmules d’èxit” de la Dinosfera ha estat que formi part del projecte Dinosaures dels Pirineus, impulsat per l’Institut Català de Paleontologia, ja que això suposa que els continguts i la divulgació del centre “tinguin un gran rigor científic”.
El museu mostra com una de les peces estrella el niu de dinosaures més gran d’Europa, localitzat a Coll de Nargó. Al llarg dels anys també s’han anat incorporant noves troballes científiques, com el d’un petit cocodril carnívor i una tortuga gegant marina de tres metres de diàmetre, dels quals s’han exposat les reconstruccions. La commemoració d’ahir va incloure una conferència del director d’aquest espai.