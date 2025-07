Mor Felix Baumgartner, l’home que va saltar des de l’espai, als 56 anys

Publicat per agencias Creat: Actualitzat:

El paracaigudista austríac Felix Baumgartner ha mort aquest dijous als 56 anys a causa d’un fatal accident amb el seu parapent motoritzat a la localitat italiana de Porto Sant’Elpidio. L’esportista extrem, mundialment conegut pel seu històric salt estratosfèric de 2012, va perdre el control de la seua aeronau, es va precipitar contra la piscina d’un complex hoteler i va morir a l’acte segons van confirmar els equips d’emergència desplaçats al lloc del sinistre.

Segons ha pogut constatar 'Sky Sport Austria' mitjançant informació de la Austria Presse Agentur (APA), que cita el cos de bombers present en el rescat, Baumgartner va patir una sobtada indisposició mentre pilotava el parapent motoritzat, la qual cosa el va fer perdre el control de l’aparell abans d’estavellar-se contra la zona de bany de l’establiment. "Va morir a l’acte, segons van informar els equips de rescat", afegeix el mitjà esportiu austríac en la seua crònica dels fets.

L’impacte va provocar, a més, ferides a una empleada de l’hotel que es trobava als voltants. La dona, que va rebre el cop d’un fragment desprès del vehicle durant el xoc, va ser atesa inicialment al lloc i posteriorment traslladada a un centre hospitalari amb lesions al coll. Els serveis d’emergència van assenyalar que, malgrat la gravetat de l’accident, podria haver estat molt pitjor ja que en el moment del sinistre hi havia nombroses persones, inclosos nens, a la zona de la piscina.

Detalls del tràgic accident a Porto Sant’Elpidio

El succés va tenir lloc al voltant de les 16:00 hores (hora local) en el complex vacacional Le Mimose, un recinte de 30.000 metres quadrats situat a tot just dos quilòmetres del centre urbà de Porto Sant’Elpidio, segons va detallar el diari italià 'Corriere della Sera'. La parella sentimental de Baumgartner, que era amb ell a la zona, va ser informada immediatament de la mort.

Després de l’accident, van acudir al lloc els 'carabinieri', bombers i personal de la Creu Roja local, que van acordonar ràpidament la zona al voltant de la piscina on es va produir l’impacte. Segons els informes preliminars, el parapent es va estavellar contra una estructura de fusta adjacent a la zona de bany, el que va poder contribuir a la gravetat de l’impacte.

Les autoritats italianes han obert una investigació per aclarir les causes exactes de l’accident, encara que les primeres hipòtesis apunten a un problema mèdic sobtat que hauria provocat que l’experimentat paracaigudista perdés el control de la seua aeronau en ple vol.

Un llegat històric al món del paracaigudisme extrem

Felix Baumgartner havia passat a la història de l’aviació i els esports extrems el 14 d’octubre de 2012, quan amb 43 anys va protagonitzar el famós salt Red Bull Stratos, una gesta que va captar l’atenció mundial. Aquell dia, l’austríac va ascendir en una càpsula amarrada a un enorme globus d’heli fins els 38.964 metres d’altura sobre l’estat de Nou Mèxic (EUA), per després llançar-se al buit i convertir-se en el primer ésser humà en superar la barrera del so en caiguda lliure.

Aquella proesa no només li va permetre trencar la barrera sònica, sinó que també va establir el rècord de vol en globus tripulat a més altura, superant els 37 quilòmetres. La seua ascensió a l’estratosfera va durar més de 2 hores i mitja, mentre que el seu descens es va completar en 4 minuts i 19 segons. Durant aquesta caiguda històrica, Baumgartner va adoptar una posició específica amb el cap per davant per evitar possibles pèrdues de coneixement o hemorràgies cerebrals a causa de les extremes condicions físiques.

Amb aquest salt, va superar àmpliament la marca establerta per Joe Kittinger, un militar nord-americà que el 1960 s’havia donat des de 31.333 metres d’altura mentre servia en les Forces Aèries dels Estats Units. Kittinger, que va morir el 2022 als 94 anys, va formar part de l’equip assessor de Baumgartner per al seu salt estratosfèric.

Reconeixement internacional i carrera|cursa posterior

L’impacte mediàtic i esportiu de la seua gesta li va valer nombrosos reconeixements, entre ells el premi Laureus al Mejor Deportista Extremo Internacional el març de 2013. Un any després, el 2014, va publicar la seua autobiografia titulada Mi vida en caída libre, editada a Espanya per Editorial Planeta, on narrava els secrets i la cara menys coneguda del seu històric salt des de l’estratosfera.

Després d’aquella gesta, Baumgartner havia continuat vinculat al món dels esports de risc i les activitats aèries, mantenint la seua passió pel vol i el paracaigudisme. La seua sobtada mort als 56 anys ha causat commoció al món de l’esport extrem, on era considerat una llegenda viva i un pioner que havia ampliat els límits de l’humanament possible.

Qui era Felix Baumgartner ?

Nascut el 20 d’abril de 1969 a Salzburg (Àustria), Felix Baumgartner va començar la seua carrera en el paracaigudisme als 16 anys, desenvolupant posteriorment una trajectòria professional en la qual va acumular més de 2.600 salts. Abans del seu històric salt estratosfèric, ja havia aconseguit notorietat per travessar el Canal de la Mànega amb una ala de fibra de carboni especialment dissenyada i per saltar des d’alguns dels edificis i monuments més emblemàtics del món.

Al llarg de la seua carrera, va establir diversos rècords mundials i es va convertir en un dels rostres més reconeixibles dels esports extrems a nivell global. La seua meticulosa preparació per al projecte Red Bull Stratos, que va incloure cinc anys d’entrenament i proves, va demostrar el seu enfocament professional i disciplinat cap a activitats d’alt risc.

Durant els últims anys havia mantingut un perfil públic més discret, encara que continuava practicant diverses modalitats de vol i paracaigudisme. El seu llegat perdurarà com un dels grans pioners en la història dels esports extrems i les gestes humanes, havent marcat una fita que va combinar l’avenç científic amb la superació dels límits físics i psicològics.

Quin impacte va tenir el salt estratosfèric de Baumgartner ?

El projecte Red Bull Stratos no va ser només una gesta esportiva, sinó també un experiment científic amb importants aportacions per a la investigació aeroespacial i mèdica. Les dades recopilades durant el salt van proporcionar informació valuosa sobre la resposta del cos humà en condicions extremes similars que podrien experimentar els astronautes en cas d’emergència.

La retransmissió del salt es va convertir en un fenomen mediàtic global, amb més de 8 milions de persones seguint l’esdeveniment en directe a través de YouTube, establint en el seu moment un rècord d’audiència per a la plataforma. Aquest impacte mediàtic va contribuir a popularitzar els esports extrems i a consolidar un nou model de patrocini esportiu vinculat a gestes d’alta visibilitat.