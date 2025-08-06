La creu de l'Aneto torna al cim del Pirineu
Un equip del GREIM de la Guàrdia Civil ha transportat amb helicòpter, un cop restaurada, l'estructura que el Centre Excursionista de Catalunya va col·locar fa 74 anys
La creu que el Centre Excursionista de Catalunya va col·locar al cim de l’Aneto, a 3.404 metres d’altura, fa 74 anys per commemorar el seu 75è aniversari torna a ser al seu lloc després de ser retirada el 2023 per restaurar-la. Un equip del GREIM de la Guàrdia Civil l’ha transportat amb helicòpter fins al cim i allà ha estat fixada de nou per diversos especialistes. Inicialment, els treballs de restauració només s’havien d’allargar durant l’hivern i la creu s’havia de tornar a instal·lar al cim l’estiu passat, però finalment no ha estat possible fins aquest dimecres en què s’ha portat a terme l’operació. Aquest és el principal símbol del cim de l’Aneto, on també es troba una rèplica de la Mare de Déu del Pilar.
La creu es va desmuntar en quatre parts per ser traslladada el setembre de 2023 al taller de restauració. Les inclemències del temps a què havia estat exposada durant més de 72 anys va fer necessàries les tasques de manteniment. En els darrers anys ja presentava un aspecte deteriorat i fins i tot s’havia torçat suposant un risc per als excursionistes que cada any coronen el cim. La creu fa un pes de 90 quilos i més de dos metres i mig d’alçada.