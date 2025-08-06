Sortir o quedar-se al cotxe: la DGT explica què fer en cas d’una emergència a la carretera
Els nous llums V-16, els errors més perillosos i el protocol per actuar davant de pluges, incendis o embussos, segons Trànsit
Els desplaçaments per carretera augmenten considerablement durant els mesos d'estiu, moment en què molts espanyols aprofiten per prendre unes merescudes vacances. El 2025, com cada any, milers de conductors recorreran les vies espanyoles buscant una destinació perfecta per desconnectar i descansar. Tanmateix, aquests viatges no estan exempts d’imprevistos que poden derivar en situacions d’emergència. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha publicat una sèrie de recomanacions essencials per saber com actuar quan ens trobem amb una avaria o perill a la carretera, fent especial recalcament en la importància de buscar sempre un lloc segur.
Davant de qualsevol incident que ens obligui a aturar el vehicle, la prioritat absoluta ha de ser trobar un espai allunyat de la calçada sempre que sigui possible. La DGT adverteix específicament sobre el perill de parar en canvis de rasant, revolts o túnels, zones on la visibilitat reduïda multiplica el risc de tenir un accident. Segons dades del Real Automóvil Club de España (RACC), l’índex de letalitat per a persones atropellades mentre reparaven un vehicle assoleix un alarmant 36%, mentre que durant les maniobres de pujada o baixada del cotxe se situa en un 22,2%.
Una vegada aturat el vehicle en un lloc segur, és fonamental senyalitzar correctament la situació d’emergència. Per a això, hem d’encendre els llums d’emergència immediatament i, si és de nit, també les de posició. A continuació, és necessari col·locar els llums V-16 o els triangles de presenyalització de perill a una distància de 50 metres tant per davant com per darrere en carreteres de doble sentit. No oblidem utilitzar sempre l’armilla reflectora abans d’abandonar el vehicle per augmentar la nostra visibilitat.
Protocols de seguretat específics segons el tipus d’emergència
La DGT estableix diferències importants en el protocol a seguir segons la naturalesa de l’emergència a què ens enfrontem. En casos de pluges intenses o torrencials, es recomana encaridament no circular a prop de rius, rambles o zones baixes de pendents, ja que són àrees especialment vulnerables a avingudes sobtades. Les devastadores conseqüències de la DANA que va afectar València en anys anteriors serveixen com a dolorós recordatori de com de perilloses que poden resultar aquestes situacions.
Si ens sorprèn una avinguda mentre som al vehicle, els experts en seguretat viària aconsellen abandonar el cotxe i dirigir-se a la zona més alta possible de l’entorn. És important recordar que la força de l’aigua pot arrossegar un vehicle amb relativa facilitat, fins i tot quan l’altura de l’aigua no sembla excessiva a simple vista. La DGT insisteix que mai no hem d’intentar creuar zones inundades, ja que resulta impossible determinar amb exactitud la profunditat real de l’aigua o si hi ha esfondraments al ferm.
En el cas d’incendis forestals propers a la via, també resulta prudent abandonar el vehicle si existeix risc que les flames o el fum puguin assolir-nos. La recomanació dels experts és buscar una zona espaiosa, allunyada de la vegetació i mantenir-se a contravent del foc. Les altes temperatures i la presència de combustible al vehicle poden provocar que aquest es converteixi en un element extremadament perillós en cas d’incendi.
Quan no hem d’intentar reparar una avaria pel nostre compte?
Davant d’una avaria mecànica, la DGT desaconsella fermament que sigui el mateix conductor qui intenti solucionar el problema en plena carretera. Accions aparentment senzilles com canviar un pneumàtic punxat poden resultar extremadament perilloses quan es realitzen al voral o envaint parcialment la calçada. El més recomanable sempre és cridar al servei d’assistència a la carretera i esperar la seua arribada en un lloc segur, preferiblement fora del vehicle i allunyat de la calçada.
L’organisme de trànsit adverteix específicament sobre pràctiques d’alt risc que s’han d’evitar, com reparar avaries envaint la calçada (encara que sigui parcialment), mantenir els llums d’emergència apagats, col·locar incorrectament els llums V-16, asseure’s o donar suport a les barreres a barana mentre s’espera assistència, o intentar remolcar un altre vehicle sense ser un professional. Totes aquestes accions incrementen significativament el risc de tenir un accident o agreujar la situació d’emergència inicial.
La Dirección General de Tráfico recorda que, en qualsevol situació d’emergència a la carretera, la prioritat absoluta ha de ser sempre la seguretat personal. Per això, és fonamental mantenir la calma, avaluar correctament la situació i seguir els protocols establerts. En cas de dubte, el més recomanable és trucar al 112, des d’on coordinaran la resposta més adequada segons les circumstàncies específiques de l’incident.
Què són i com funcionen els llums d’emergència V-16
Els llums d’emergència V-16, que progressivament estan substituint als tradicionals triangles de senyalització, són dispositius lluminosos de color groc que emeten llum visibles des d’una gran distància. Aquests dispositius es col·loquen sobre el sostre del vehicle avariat o accidentat, proporcionant una senyalització molt més efectiva i segura. El seu principal avantatge rau que el conductor no necessita abandonar el vehicle per senyalitzar l’emergència, eliminant així un dels moments de més risc.
Des de gener de 2024, aquests dispositius són obligatoris per a tots els vehicles matriculats a Espanya, encara que existeix un període de coexistència amb els triangles tradicionals fins l’1 de gener de 2026. Els models més avançats de llums V-16 incorporen tecnologia de geolocalització que permet transmetre automàticament la posició exacta del vehicle a la DGT, facilitant així la ràpida intervenció dels serveis d’emergència quan sigui necessari.
Què fer si ens quedem atrapats en un embús prolongat?
Durant els períodes vacacionals, especialment en operacions sortida o retorn, no és infreqüent trobar-se atrapat en embussos que poden prolongar-se durant hores. En aquestes situacions, la DGT recomana mantenir la calma i seguir algunes pautes bàsiques com mantenir la distància de seguretat amb el vehicle precedent, no apagar el motor durant períodes prolongats si les temperatures són extremes (per poder utilitzar l’aire condicionat) i disposar sempre de prou aigua al vehicle.
Si l’embús es deu a condicions meteorològiques adverses com nevades intenses o inundacions, pot ser recomanable abandonar el vehicle només si existeix un lloc segur proper on refugiar-se. En cas contrari, el més prudent és romandre a l’interior del cotxe amb els llums d’emergència activats, mantenint el contacte amb els serveis d’emergència i seguint les seues indicacions fins que la situació es normalitzi.
La prevenció continua sent la millor estratègia per evitar situacions d’emergència a la carretera. Revisar el vehicle abans d’iniciar un viatge llarg, planificar la ruta tenint en compte possibles incidències meteorològiques i portar sempre el telèfon mòbil amb la bateria carregada són mesures senzilles que poden marcar la diferència en cas d’imprevist. La DGT recorda que la seguretat ha de primar sempre sobre qualsevol altra consideració, especialment quan viatgem per carretera.