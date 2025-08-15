Adeu a les trucades spam: aquesta és la clau dels experts per reduir-les
Especialistes en ciberseguretat adverteixen que la nostra reacció instintiva davant de les comunicacions no desitjades podria estar empitjorant el problema en comptes de solucionar-lo
Les trucades de spam telefònic continuen afectant milions de ciutadans, malgrat els múltiples sistemes de protecció disponibles. Un fenomen que representa una de les principals molèsties quotidianes per als usuaris de telefonia, els qui veuen interrompudes les seues activitats diàries per comunicacions comercials no sol·licitades que aconsegueixen evadir els filtres de seguretat implementats tant per fabricants com per operadores.
El més alarmant d’aquesta situació és que, segons adverteixen els especialistes en seguretat informàtica, la resposta que la majoria d’espanyols donem davant d’aquestes trucades —tallar la comunicació immediatament— podria estar agreujant el problema en lloc de mitigar-lo. Aquest comportament, aparentment lògic, estaria sent aprofitat per les empreses de telemàrqueting i altres actors per refinar les seues tècniques invasives.
Altres empreses, operant al marge de la legalitat, utilitzen sistemes de marcació automàtica de nombres aleatoris per intentar col·locar els seus productes o serveis.
El problema s’agreuja quan, per curiositat, responem a trucades que el nostre propi dispositiu ha identificat com potencialment fraudulentes.
Els especialistes en seguretat digital han identificat que moltes d’aquestes trucades no provenen d’operadors humans, sinó de sistemes automatitzats impulsats per intel·ligència artificial.
Aquests sistemes interpreten el pengi immediat com un senyal que el número és temporalment inaccessible, la qual cosa provoca que la trucada es programi novament per a un altre moment. Aquesta informació resulta crucial per entendre per què les nostres reaccions poden estar alimentant el cicle d’assetjament telefònic.
Per què s'ha d'evitar penjar bruscament davant de trucades no desitjades
Els sistemes automatitzats que realitzen trucades|crides de spam funcionen mitjançant algoritmes dissenyats per optimitzar les seues taxes d’èxit.
Quan pengem abruptament, el sistema registra el nostre número com a "potencialment receptiu" però "temporalment no disponible". Això, lluny de descoratjar-los, els indica que han de tornar a intentar-ho en un altre moment, possiblement des de números diferents.
La frustració immediata ens porta habitualment a tallar la comunicació quan detectem que es tracta d’una trucada comercial no sol·licitada. Tanmateix, aquesta reacció instintiva pot ser contraproduent.
Els sistemes d’intel·ligència artificial que gestionen aquestes campanyes estan programats per interpretar aquests senyals i ajustar el seu comportament en conseqüència.
És important destacar que aquestes plataformes automatitzades no només controlen quan cridar, sinó que també analitzen patrons de resposta per determinar quins números són més propensos a convertir-se eventualment en clients. En penjar sense interactuar, paradoxalment, podríem estar elevant la nostra posició en les seues llistes de "trucades pendents".
Estratègies efectives per reduir les trucades comercials no desitjades
Existeixen diversos mètodes per gestionar i reduir la freqüència d’aquestes trucades intrusives. Encara que la tecnologia ofereix solucions com aplicacions de bloqueig, els experts assenyalen que algunes de les tàctiques més efectives són sorprenentment senzilles:
- Mantenir les maneres i respondre educadament. En lloc de penjar bruscament, és preferible atendre la trucada amb cortesia i expressar de manera clara i directa que no estem interessats en l’oferta. Aquesta resposta explícita sol registrar-se en els seus sistemes com un "no" definitiu, el que pot dissuadir futurs intents de contacte des d’aquesta mateixa empresa.
- Protegir la informació personal. Sota cap circumstància no hem de proporcionar dades personals com a nom complet, direcció, DNI o informació bancària. Com menys informació obtinguin de nosaltres, menors seran les possibilitats que ens incloguin en altres bases de dades comercials o, pitjor encara, que utilitzin les nostres dades per a finalitats fraudulentes.
- Evitar respondre a les seues preguntes. Les trucades de spam solen incloure preguntes dissenyades per avaluar el nostre nivell d’interès o per obtenir informació addicional. Respondre, encara que sigui negativament, pot interpretar-se com un senyal de participació, augmentant la probabilitat de rebre més trucades similars en el futur.
El paper de la Llista Robinson en la protecció contra l’spam telefònic
Un recurs addicional disponible per als ciutadans espanyols és la Llista Robinson, un servei gratuït gestionat per l’Associació Espanyola d’Economia Digital. En inscriure’s en aquesta llista, l’usuari manifesta el seu desig de no rebre comunicacions comercials d’entitats amb què no mantingui relació contractual.
Les empreses legítimes estan obligades per llei a consultar aquesta llista abans de realitzar campanyes telefòniques. Tanmateix, és important assenyalar que aquest sistema no protegeix contra empreses que operen al marge de la legalitat o contra trucades procedents de l’estranger, que representen un percentatge significatiu de l’spam telefònic actual.
Com funcionen els sistemes automatitzats de trucades?
Els sistemes de marcació automàtica utilitzats per les empreses de telemàrqueting fan servir algoritmes sofisticats per maximitzar l’eficiència de les seues campanyes.
Aquests sistemes no només marquen números seqüencialment, sinó que aprenen de cada interacció per optimitzar futures trucades.
Quan una trucada és atesa però immediatament tallada, el sistema classifica aquest número de telèfon segons patrons preestablerts. En molts casos, la falta d’una resposta verbal clara s’interpreta com una oportunitat per tornar a intentar-ho en un altre moment, possiblement quan l’usuari estigui més receptiu.
Aquestes plataformes també solen compartir dades entre diferents serveis comercials, el que explica per què després de rebre una trucada de spam d’un sector específic, podem començar a rebre trucades similars d’altres empreses del mateix àmbit.
Què fer si les trucades persisteixen malgrat tot?
Si malgrat seguir totes les recomanacions les trucades|crides continuen, existeixen vies addicionals per protegir-se. L’Agència Espanyola de Protecció de Dades permet presentar reclamacions formals contra empreses que realitzen trucades comercials no consentides, especialment si ja estem inscrits en la Llista Robinson.
Així mateix, els operadors telefònics estan implementant progressivament sistemes més avançats per detectar i bloquejar trucades sospitoses abans que arribin al nostre terminal. Molts d’aquests serveis poden activar-se gratuïtament contactant amb el servei d’atenció al client de la nostra companyia telefònica.
En última instància, la combinació d’una resposta adequada per la nostra part, juntament amb les eines tecnològiques disponibles i els recursos legals existents, pot ajudar significativament a reduir la incidència d’aquestes molestes interrupcions en la nostra vida quotidiana.