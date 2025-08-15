METEOROLOGIA
La calor no dona treva a Lleida
La Paeria activa el Pla 2 per prevenir-ne els efectes ja que les previsions apunten que se superin els 40,3º entre avui i dilluns. Tempestes ahir al Pirineu amb fins a 20 litres per metre quadrat
La Paeria va activar ahir la fase 2 del pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut a Lleida davant de les altes temperatures previstes de nou en els propers dies. Segons l’últim comunicat del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), al Segrià es poden superar de nou els 40,3º entre avui i diumenge, arribant al llindar de perill per calor intensa i potser incloent-hi fins i tot dilluns, dia en què iniciaran un lleu descens.
Les mesures activades inclouen la coordinació entre el Pla Local d’Inclusió Social, Salut Pública i Protecció Civil per efectuar, si calgués, trasllats urgents de persones vulnerables als centres sanitaris.
Prevenció
D’altra banda, també contempla efectuar trucades preventives als usuaris de la teleassistència domiciliària primer; a les 212 persones de més vulnerabilitat i, després, a més de 2.000 que també reben el servei, prioritzant els que viuen soles o en habitatges aïllats.
Pel que fa a les temperatures d’ahir, la màxima a Ponent es va registrar a Seròs, amb 38,7º, mentre que al Pirineu es van succeir algunes tempestes a última hora de la tarda.
En el cas de Sant Romà d’Abella van arribar a caure 20,2 litres per metre quadrat en tan sols mitja hora i no es descartaven més precipitacions durant la passada matinada. La nova onada de calor a partir d’avui també afectarà tot el litoral i prelitoral català, mentre que demà l’alerta és pràcticament generalitzada.