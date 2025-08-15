MEMÒRIA
El cens de desapareguts de la Guerra Civil, al dia
La direcció general de Memòria Democràtica, del departament de Justícia de la Generalitat, va tancar el primer semestre del 2025 amb l’actualització dels principals indicadors dels seus àmbits d’actuació. Així, actualment figuren 8.069 persones inscrites al Cens de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme, segons la informació facilitada pels seus familiars.
D’altra banda, a Catalunya hi ha registrades 965 fosses, amb prop de 13.000 persones documentades. Des del 1999, s’han excavat 131 fosses, de les quals s’han recuperat 1.010 individus, i s’han portat a terme 260 recollides de restes en superfície.
Així mateix, des de l’inici del Programa d’identificació genètica, l’any 2016, s’han recollit 4.423 perfils genètics de familiars de persones desaparegudes i s’han pogut identificar 26 individus.