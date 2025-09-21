Protecció Civil demana "molta prudència" per la intensificació de les tempestes: "seran intenses i locals"
Les autoritats alerten de la possible crescuda de rius i barrancs i Trànsit demana precaució en els desplaçaments
Protecció Civil ha demanat aquest diumenge "molta prudència" per la intensificació de les tempestes aquesta pròxima tarda arreu del país. La cap del servei d'emergències del Cecat, Montse Font, ha avisat que les pluges seran "intenses i locals" i ha advertit que poden comportar crescudes sobtades de rius, afluents o barrancs. Font ha demanat que es limitin les activitats a l'aire lliure i ha explicat que estan en contacte amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i la Conferència Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) per analitzar la situació de les diverses conques. El Servei Català del Trànsit (SCT) demana precaució en els desplaçaments i està especialment "preocupat" per l'AP-7, on amb pluja no es podran obrir carrils addicionals.
Protecció Civil ha explicat que les pluges poden afectar pràcticament qualsevol punt de Catalunya, però que preocupen especialment la zona metropolitana -sobretot els trams dels Vallesos de l'AP-7-, les comarques de Girona o les Terres de l'Ebre.
Les autoritats estaran també pendents de les crescudes del Besòs i el Llobregat.
Els ajuntaments estan avisats des de divendres del risc de pluja intensa i alguns ja aplicaran restriccions, especialment a l'hora d'acostar-se o circular per zones fàcilment inundables, com passos baixos o propers a rius o rieres.