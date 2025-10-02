Un miler de persones surten al carrer a Lleida en solidaritat amb la Flotilla de la Llibertat
A les 7 de la tarda els manifestants s'han aplegat al voltant del Rectorat per criticar la detenció de la Flotilla per part d'Israel. A altres parts del territori com a Balaguer i el Pont de Suert també hi han hagut concentracions
Lleida ha sortit al carrer aquesta tarda en solidaritat amb la Flotilla de la Llibertat. Els activistes que volien obrir un corredor humanitari fins a la Franja de Gaza arran del conflicte entre Israel i Palestina han acabat detinguts en aigües internacionals i això ha provocat el rebuig de moltes persones, també a Lleida, que s'ha sumat al moviment "Han assaltat la flotilla, totes al carrer!".
A Lleida ciutat unes 1000 persones segons els Mossos d'Esquadra s'han aplegat a la plaça Víctor Siurana, davant del Rectorat, amb banderes palestines i amb cartells on es podien llegir consignes com "De Lleida a Gaza, llibertat per tots els pobles" o "Aturem el genocidi, Palestina Lliure". Les protestes han baixat per la Rambla d'Aragó, han passat Avinguda Catalunya i per Blondel fins a acabar a la Subdelegació del Govern espanyol, custodiada pels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, on han cantat consignes com "Israel assassina, Europa patrocina" i han acabat llegint un manifest.
Més protestes arreu de la demarcació
Altres ciutats i pobles de Lleida han mostrat la seva solidaritat amb la Flotilla. És el cas del Pont de Suert, on una cinquantena de persones s'han aplegat amb banderes palestines davant de l'Església Nova.
Balaguer també ha sortit a protestar la detenció. Una cinquantena de persones s'han reunit davant la Paeria amb banderes palestines. L’acte, organitzat pel col·lectiu Balaguer amb Palestina, ha comptat amb la lectura d’un manifest que reclamava l’embargament d’armes i la ruptura de relacions amb Israel.
A Guissona, l'escola FEDAC ha sigut un dels molts centres arreu del territori que han decidit fer un petit acte de protesta en favor de la Flotilla.
Els nois han protestat amb pancartes on s'hi llegia "Prou a la guerra" o "La vida de les persones val més que un territori".