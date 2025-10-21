Una pensionista de Lleida, sobre els viatges de l'Imserso: "Crec que enguany ens quedarem a casa"
La Magda lamenta la disminució de places d'aquest any
Les agències de viatges van iniciar ahir la venda dels viatges de l'Imserso, amb reducció de destins i la inclusió de suplements de 100 euros durant la temporada alta. Les noves mesures no han agradat, i ja hi ha usuaris que s'han queixat.
Una d'elles és la Magda, una pensionista que ha explicat al diari SEGRE que volia contractar el viatge de l'Imserso amb unes amigues. "Em temo que ens quedem, a veure què trobem", deia sobre la disminució de destinacions d'enguany.
Va assenyalar que fa 10 anys que viatja amb l'Imserso i que aquest any està decebuda. "A més, et cobren suplements per temporada alta i, a aquests preus, doncs ho contracto directament per Internet", va assegurar.
Descens de places per viatjar
Segons les dades del ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, per a aquesta temporada s’han posat a disposició dels jubilats de les comarques lleidatanes un total de 8.047 places, la qual cosa suposa un descens respecte a l’any passat, quan van ser 8.110. Així mateix, s’han ofert 4.047 places per als viatgers que vulguin visitar Ponent, sumant turisme d’escapada, circuits culturals i capital de província.