TRADICIONS
Els panellets endolceixen Tots Sants
Malgrat encarir-se, la previsió és mantenir i fins i tot augmentar les vendes. Els de pinyons i ametlles són els favorits, que comparteixen protagonisme amb castanyes i passatges del terror
Els panellets tornen a ser un any més un dels protagonistes indiscutibles de Tots Sants. Malgrat la pujada de preus per l’encariment de la matèria primera, la previsió és mantenir i fins i tot superar lleugerament les vendes de l’any passat. Així ho va indicar Carles Ribes, president del Gremi de Pastisseria de Lleida, que va assegurar que el preu del quilo oscil·la entre els 50 i els 60 euros aquest any al pujar el del pinyó, l’ametlla i els ous. Malgrat encarir-se, els d’aquesta fruita seca continuen sent els favorits dels clients, encara que, segons Ribes, entre els diferents tipus que hi ha, agraden cada vegada més els de coco. En la mateixa línia, Toni Frías, president del Gremi de Forners de les Terres de Lleida, va situar el preu mitjà entre els 50 i els 62 euros el quilo i va remarcar que el de l’ametlla s’ha duplicat. Tanmateix, també preveu unes xifres com les de l’any passat i va destacar l’augment de vendes de coca de recapte per celebrar la Castanyada.
També ha incrementat el preu de les castanyes a causa de la baixada de la producció després dels incendis de Galícia. A Lleida ciutat s’han instal·lat punts de venda, com ja és habitual, a la plaça Sant Joan i a la plaça Sant Francesc, a més d’altres parades promogudes per centres educatius, de lleure i esportius en diversos punts de la capital. Mentrestant, la Bordeta va celebrar la Castanyada amb el bestiari popular del barri, jocs infantils i demostració de ball en línia. A Tàrrega, es va estrenar amb èxit un nou atractiu, La Mina de la Por, una iniciativa impulsada per Lo Groguet de Tàrrega i que va recrear el tradicional carreró de la por ambientat en una mina de carbó que va funcionar fins al segle XVII. La festa va continuar amb el sopar popular i música a l’Espai MerCAT organitzada pel CAU. També hi va haver passatges del terror a Golmés i el Palau d’Anglesola, entre d’altres.
Reforcen el servei de bus al cementiri
La Paeria amplia l’horari del servei d’autobusos al cementiri municipal, avui i demà, amb la línia L7, que passarà cada 12-13 minuts. A més, es podrà localitzar el lloc d’enterrament de les persones difuntes a través del cercador al web https://salutpublica.paeria.cat/. També hi haurà activitats als cementiris de Bellpuig, Cervera o el Palau d’Anglesola.