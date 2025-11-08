Uns 540 'gamers' a la Mollerussa Lan Party, una de les més importants de l'Estat
La trobada inclou jocs de realitat mixta que se sumen als simuladors de ral·li i fórmula 1 per atraure públic general
Més de mig miler de 'gamers' d'arreu de Catalunya i l'Estat es troben fins diumenge a la capital del Pla d'Urgell en el marc de la 18a edició de la Mollerussa Lan Party.
La xifra d'assistents a l'esdeveniment ha augmentat respecte a l'edició passada i consolida la trobada com una de les més importants de l'Estat per gaudir dels videojocs. "Està molt bé. És l'excusa per poder estar amb els amics i passar un cap de setmana jugant", ha explicat el Francesc Xavier, de Barcelona, que fa 15 anys que participa a la trobada.
L'organització ha ampliat l'espai de jocs de lleure amb una zona d'activitats de realitat mixta, que se suma a altres propostes com els simuladors de ral·li i de fórmula 1, per atraure més visitants i públic general.
