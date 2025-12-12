SEGRE

Memòria històrica en primera persona

La neboda de tres infermeres de Lleida depurades pel franquisme: "Les meues ties es van haver d’exiliar a França"

Rosa Zamora Sanuy, neboda Magdalena, Avel·lina i Encarnació Sanuy Gatius

Rosa Zamora Sanuy.

Rosa Zamora Sanuy.Jordi Echevarria

Publicat per
Laura GarcíaRedactora Segre

Creat:

Actualitzat:

Rosa Zamora Sanuy va recollir aquest dijous tres documents de reparació de treballadors de la diputació de Lleida. Corresponen a les seues ties Madalena, Avel·lina i Encarnació Sanuy Gatius, que van ser depurades com a infermeres quan tenien 17, 20 i 21 anys respectivament. “Ho van ser durant la guerra i quan es va desmantellar l’hospital de Lleida van haver de fugir. Primer a Solsona, després a Manresa fins que es van exiliar a França”, va explicar. 

Les tres van fer la seua vida al país veí, malgrat que no ho van tenir gens fàcil. “Van ser anys molt durs i a més allà es van trobar amb la Segona Guerra Mundial”, relata la seua neboda. També van haver d’afrontar la pena de no poder tornar al seu lloc d’origen, a Alpicat. “Recordo que entre el 65 i el 67 van venir de vacances, però havien de tenir un document especial per poder visitar la família”, va relatar. 

Una vegada es van jubilar, sí que van poder tornar a casa. De fet, estan enterrades a Alpicat, el seu lloc d’origen. “Volien tornar”, va assegurar emocionada la Rosa, qui va destacar que les seues tres ties “eren molt valentes i, tot i que explicaven històries, moltes coses se les callaven perquè encara tenien por”.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking