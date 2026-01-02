Els millors tortells de Reis farcits de nata de supermercat, segons l’OCU
El Corte Inglés lidera el rànquing, seguit per Lidl i Dia, en un estudi que analitza 15 tortells de diferents cadenes de supermercats
L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha realitzat un estudi analitzant 15 tortells de Reis farcits de nada de diferents cadenes de supermercats, entre les quals es troben Ahorramás, Alcampo, Aldi, BM, Carrefour, Dia, El Corte Inglés, Eroski, Hiperusera, La Despensa, Lidl i Mercadona. Segons els resultats, el tortell d’El Corte Inglés, elaborat amb nata i mantega, s’ha coronat com el millor, obtenint la màxima valoració en la degustació, malgrat ser el més car amb un preu de 20,58 €/kg.
Seguint de prop el líder, se situen La Cestera de Lidl, el Horno Real de Dia i el tortell de El Obrador d’Ahorramás, considerats per l’OCU com les millors opcions en termes de qualitat-preu, amb preus que oscil·len entre els 11 i 12 €/kg. El rànquing complet el completen La Despensa, Eroski, BM, Aldi, Alcampo i Mercadona.
Qualitat del farcit, determinant
L’OCU ha destacat que la qualitat del farcit ha estat un factor clau en la valoració, penalitzant a aquells tortells que substitueixen total o parcialment la nata per mescles de greixos vegetals com palma, coco o nabina. A més, l’anàlisi ha revelat un abús d’additius com colorants, conservants, emulsionants i agents de textura en alguns productes.
Valoració nutricional deficient
La majoria dels tortells estudiats han obtingut una mala o molt mala valoració nutricional en l’escala saludable de l’OCU, degut principalment al recurs excessiu a additius i a l’alt grau de processament. L’organització recorda que, en general, els tortells de supermercat són més econòmics però la seua qualitat no és comparable a la d’un tortell artesanal, ja que solen fer servir massa additius i ser congelats.