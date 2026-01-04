CONSUM
Els regals de Reis lideren les despeses nadalenques, amb 200 euros per persona
Amb els de la Nit de Nadal, el desemborsament mitjà en detalls assoleix els 370 €
Els regals de Reis continuen sent la despesa nadalenca més important de les famílies. Segons l’enquesta de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), el desemborsament mitjà per persona assoleix els 192 euros, per sobre del que es destina als regals de la Nit de Nadal, que és de 178 euros. Els regals constitueixen, amb àmplia diferència, la principal partida, amb una mitjana de 370 euros per persona, cosa que constata el paper de la festa dels Reis Mags com el moment central per a l’intercanvi d’obsequis, especialment a les llars amb nens.
Tanmateix, destaca en aquest punt el fenomen creixent de l’anomenat kidult, segons el qual cada vegada més adults compren joguets per a consum propi. En el cas dels nens, entre els joguets més demanats destaquen el Quickstop, un set de joc interactiu amb preus que oscil·len entre els 65 i els 75 euros; el tamagochi digital, que reviu com un dels clàssics més sol·licitats, amb un cost aproximat de 25 a 35 euros; les Sylvanian Families, amb figures i cases per col·leccionar els preus de les quals varien entre 30 i 80 euros, segons la mida del set; les màquines de slime, amb equips complets per fabricar slime a casa per 20 a 30 euros; i els productes Rolife, especialment puzles i figures de muntatge, amb preus que van de 15 a 40 euros.
Des de la històrica Agustí Mestre de Lleida destaquen articles com Quick Stop i La Polilla Tramposa, juntament amb clàssics com Lego, manualitats, construccions o slime. També es venen bé les nines tradicionals i models hiperrealistes tipus reborn, fins i tot entre consumidors adults.
A Jar Toys de Tàrrega els jocs de taula i tot el que estigui relacionat amb el fenomen Stitch, un personatge de Disney, han liderat les vendes. Montse Torres, responsable de la botiga, destaca un canvi en els hàbits amb més adquisicions d’última hora i un augment de l’interès del públic adult pels jocs de taula. Els clàssics conserven la seua privilegiada posició a la carta a Ses Majestats: dinosaures, Lego i construcció per a nens, i nines com Nenuco i Barbie per a nenes.
A Lleida també es nota aquesta tendència. Un responsable de la botiga Agustí Mestre confirma un augment de la demanda d’aquest tipus de productes: “Cada vegada hi ha més adults que busquen joguets per al seu propi gaudi, i s’estan venent molt bé.” L’efecte d’aquest fenomen ja és notable a Espanya. El públic kidult representa al voltant del trenta per cent de les vendes del sector, i les previsions apunten a un creixement anual d’entre el 5% i el 8% en els propers anys, segons assenyala l’Associació Espanyola de Fabricants de Joguets (AEFJ).