CONSUM
El fenomen 'kidult': Auge dels adults que compren joguets per a ells
Representa al voltant del 30% de les benes del sector
Per nadal està arrasant a tot el món un fenomen que ha arribat per quedar-se: el kidults, un terme que descriu als adults que mantenen l’interès per activitats i jocs associats a la infància. Aquest auge respon a un canvi en les formes de consum i de lleure.
Més enllà de la nostàlgia, aquests productes ofereixen espais de desconnexió davant la hiperconnectivitat i l’ús constant de pantalles. Es tracta de joguets de col·lecció en versions prèmium, que atreuen els qui busquen productes específics i d’alta qualitat. Activitats com muntar maquetes en 3D, construir escenaris en miniatura o jocs de taula permeten connectar amb el teu nen interior.
La indústria joguinaire ha respost a aquesta tendència creixent adaptant la seua oferta cap a un lleure més analògic. En Lleida també es nota aquesta tendència. Un responsable de la botiga Agustí Mestre confirma un augment de la demanda d’aquest tipus de productes: “Cada vegada hi ha més adults que busquen joguets per al seu propi gaudi, i s’estan venent molt bé”.
L’efecte d’aquest fenomen ja és notable a Espanya. El públic kidult representa al voltant del 30% de les vendes del sector, i les previsions apunten a un creixement anual d’entre el 5% i el 8% en els propers anys, segons l’Associació Espanyola de Fabricants de Joguets (AEFJ).