El temporal de fred deixa -17,3 ºC al Pirineu lleidatà
A les comarques del pla de Lleida les gelades han tornat a ser generalitzades vorejant els 8 graus negatius en algun punt
A la Pica d’Estats, el cim de Catalunya, s’han registrat -19,4 ºC
La província de Lleida ha experimentat una nova matinada gèlida aquest dimecres, amb el Pirineu lleidatà registrant temperatures extremadament baixes. El punt més fred s’ha localitzat a Cap de Baquèira, a la cota 2.492 metres, on els termòmetres han descendit fins els -17,3 graus, marcant una fita en aquesta onada de fred.
Aquestes xifres situen la zona com un dels punts més freds d’Espanya, fins i tot superant els -15,6 graus registrats de Sierra Nevada, Granada, segons dades de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET). Altres estacions del Pirineu també van reportar valors significatius, com els -16,4 graus a Port Ainé.
Les baixes temperatures no es van limitar als cims. Les localitats del pla de Lleida també han patit de nou gelades generalitzades. D’aquesta manera, la xarxa d’estacions automàtiques del Meteocat, el Servei Meteorològic de Catalunya, informa de -7,7 graus a Raimat, -4,6 graus a la ciutat de Lleida o -7,1 graus a Anglesola, entre d’altres.
Segons el Meteocat, en el conjunt de Catalunya ha estat la matinada més freda des del 6 de gener del 2021.
Mínimes al Pirineu lleidatà
A més dels pics més alts, diverses poblacions del Pirineu de Lleida han experimentat temperatures sota zero molt acusades. Entre elles, destaquen els -14,1 graus a Boí, -11,3 graus a El Pont de Suert i la mateixa xifra a Vielha. La Seu d’Urgell, per la seua part, va assolir els -9,1 graus.
La Pica d’Estats, la més freda
El cim de la Pica d’Estats, el punt més elevat de Catalunya amb 3.143 metres, va registrar una temperatura a les 00:00 hores de dimecres de -19,4 graus, confirmant el seu estatus com un dels llocs més inhòspits de la regió durant aquest temporal.
Previsió meteorològica
S’espera que les temperatures comencin a recuperar-se progressivament al llarg de la jornada. No obstant, l’Agència Estatal de Meteorologia manté l’alerta per nevades i vent al Pirineu.
Comarques
El dia de Reis porta el fred més intens de l’hivern a Lleida amb mínimes de 10 graus sota zero
Esmeralda Farnell