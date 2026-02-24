La lleidatana Aina Perelló, finalista al concurs gastronòmic 'Le Cordon Bleu'
Natural d’Alpicat, és una dels deu finalistes de la 14a edició del Premi Promeses de l’Alta Cuina, que se celebrarà a Madrid
La lleidatana Aina Perelló, natural d’Alpicat, és una dels deu finalistes de la 14a edició del Premi Promeses de l’Alta Cuina de Le Cordon Bleu de Madrid, un dels certàmens gastronòmics més prestigiosos d’Espanya.
Perelló, de 19 anys, és la representant del Jesuites Sarrià-Sant Ignasi de Barcelona, una de les 30 escoles de 20 províncies presents en el concurs. La gran final se celebrarà el proper 14 d’abril a la seu madrilenya de l’escola gastronòmica.