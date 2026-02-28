SANIDAD
El risc de grip porcina és molt baix per a la població i Sanitat demana no generar alarma
El cas d'aquest divendres a Lleida és el quart notificat a Espanya des del 2009
“La valoració del risc per a la població es considera molt baixa”, va afirmar ahir la Generalitat. Els subtipus de virus de la grip A porcina (H1N1, H1N2 i H3N2) circula en poblacions porcines i, ocasionalment, pot infectar els éssers humans. La majoria dels casos humans són per l’exposició a porcs infectats o ambients contaminats. Tot plegat, després que aquest divendres Salut va detectar un cas de grip porcina A en un home de 83 anys de Lleida, alià al sector.
A Espanya és el quart cas notificat fins ara des del 2009. L’últim s’havia detectat el 2024 també a Lleida, d’un treballador d’una explotació porcina.
Per la seua part, el director general de Salut Pública del ministeri de Sanitat, Pedro Gullón, va demanar no generar alarma, ja que es tracta d’un cas aïllat. “Són casos esporàdics que també ocorren en països de l’entorn i que normalment tenen contacte estret amb porcs”, va afegir.
S’està fent una vigilància perquè no es registrin casos secundaris i determinar l’origen.