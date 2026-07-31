L'any passat el juny a Lleida ciutat va ser més calorós que el juliol; enguany ja no (i també és rècord)
El trencament històric registrat el 2025 queda en anècdota amb un juliol de 2026 que recupera el lideratge tèrmic amb una mitjana rècord de 29,1 °C.
L'anomalia que va sorprendre climatòlegs i ciutadans l'estiu passat ha estat un miratge d'una sola temporada. Si l'any passat el juny va ser més calorós que el juliol a Lleida ciutat —un fet inèdit en 87 anys de registres—, enguany ja no i el juliol torna amb molta força a recuperar el seu tron com el mes més càlid de l'estiu.
Segons les dades recollides pel portal Meteostat, el juliol de 2026 ha tancat amb una temperatura mitjana excepcional de 29,1 °C, superant clarament els 26,4 °C registrats durant el passat mes de juny. D'aquesta manera, es restableix el patró històric habitual que havia regit durant dècades abans de l'alteració puntual del 2025.
«L'any passat el juny va ser més calorós que el juliol, enguany ja no: el juliol de 2026 recupera el patró tradicional amb una mitjana històrica de 29,1 °C.»
Un juliol de rècords absoluts
L'estiu de 2026 no només ha tornat a la jerarquia tradicional entre juny i juliol, sinó que ho ha fet elevant el llistó tèrmic a nivells molt elevats. Els 29,1 °C de mitjana al juliol suposen una de les xifres més altes de la sèrie històrica recent a la capital del Segrià, deixant enrere els 26,1 °C del juliol de l'any passat i superant fins i tot els registres d'anys anteriors com el 2015 (28 °C) o el 2022 (27,4 °C).
Pel que fa a les temperatures màximes, el contrast també s'ha fet evident. Si al juny es va assolir un pic màxim de 42,9 °C, el juliol ha igualat pràcticament aquest registre extrem amb un punt màxim de 42 °C, consolidant un estiu implacable pel que fa a onades de calor.
Evolució comparativa de temperatures mitjanes i màximes (2015-2026).
La taula permet observar amb claredat com es desglossen els registres dels darrers dotze estius a la ciutat de Lleida, posant de manifest el caràcter excepcional de la inversió tèrmica viscuda el 2025 en comparació amb la recuperació de la normalitat aquest 2026.
Així doncs, mentre que el 2025 quedarà als arxius meteorològics com l'any inusual en què el sisè mes de l'any va usurpar la corona tèrmica al juliol, l'estiu de 2026 confirma que la climatologia lleidatana torna a dibuixar els seus escenaris habituals de màxima calor estival durant el corb de l'estiu, tot i mantindre unes temperatures mitjanes generalment elevades que evidencien la tendència d'escalfament global continuat.