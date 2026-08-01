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El sisè laberint de palla de Sant Ramon pren vida
El laberint de palla de Sant Ramon va obrir les portes dijous passat per sisè any consecutiu i, com a novetat, aquesta edició compta amb la participació dels veïns del poble com a actors, que interpreten diferents membres de la família Navalla i interactuen amb els visitants al llarg del recorregut. Entre els passadissos del laberint, format per 400 bales de palla, el públic es trobarà retrats i pistes sobre la família amb què haurà de desxifrar el seu arbre genealògic.
L’activitat obre les portes de dijous a diumenge fins al 13 de setembre, de 18.00 a 22.00. Està pensada per a tots els públics i, a més, compta amb una versió infantil. El laberint tindrà actors els diumenges 2, 9, 16 i 23 d’agost.