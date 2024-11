Vincles positius

Ments Obertes, amb la psicòloga Cèlia Camarasa on parlem dels vincles afectius en la primera edat i com aquests influencien la manera de comunicar-nos amb els nostres fills. En aquest episodi explorem els estils d'aferrament i com identificar el nostre propi estil pot ajudar-nos a establir relacions més saludables. Cèlia també ens ofereix eines per sanar les nostres ferides emocionals i millorar la connexió amb els altres. Escolta'l per entendre millor com els vincles segurs poden transformar la relació amb els teus fills i amb tu mateix.



