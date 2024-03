'La noche temática' aprofundeix en el negoci de les apostes en línia

Les apostes esportives per internet centren La noche temática (23.40 h) d’avui. Aquest model de negoci s’ha convertit en una de les grans amenaces del ciberespai i arrossega centenars de milers de jugadors a la ludopatia. A més a més, el sector compta per milions d’euros la quantitat de diners que mou cada any en unes plataformes que solen pertànyer a poderoses multinacionals. A causa de l’impacte de les apostes en la salut mental, l’opinió pública demana mesures per frenar els casos d’addiccions, però les empreses responsables busquen constantment la manera d’eludir les traves dels governs.

A continuació, el programa també emetrà el documental Hackers: Robar tu identidad sobre una altra de les principals amenaces virtuals. Aquests ciberdelinqüents han posat ara el seu punt de mira en els centres hospitalaris.