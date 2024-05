L’actor Akin Akinözü fa el salt a Europa amb la seua telenovel·la turca més ben valorada

Inter Medya, una de les principals empreses de distribució de Turquia, continua anunciant les seues noves vendes a l’exterior. L’última afortunada és Tuzak. La ficció turca, protagonitzada per Akin Akinözü, fa el salt a Europa. Una notícia que ha fet impacte en els seguidors europeus de l’actor turc, que per fi podran veure la seua ficció millor valorada (Segons IMDB) a la petita pantalla. De moment, començarà a emetre’s al llarg d’aquest any en països com Romania o Macedònia, és a dir, Europa Central i de l’Est.

Segons les últimes informacions, encara cap canal espanyol no ha licitat per la compra de Tuzak i això que parlem d’una de les sèries que ha revolucionat Turquia en els últims anys. Una dada igual d’important és que Akin Akinözü està acompanyat en aquest melodrama per Bensu Soral, una de les actrius més boniques de Turquia.

Dins de l’elenc també trobem reconeguts noms com Talat Bulut, a qui hem vist interpretar fins fa unes setmanes a Halit en Pecat Original (Yasak Elma) i Onur Durmaz, el recordat Engin de Secretos de família (Yargi), dos actors que s’han guanyat l’afecte de Turquia pel seu talent.

Tuzak compta la història de revenja de tres germans Umut, Mahir i Umay, a qui els van treure la infància. En un món on és difícil saber qui és bo i és dolent, qui què és real i què és fals, aquests tres germans, units per un objectiu comú, descobriran que no estan tan connectats com pensaven.

D’altra banda, els germans Ceren, Guven i Mete, acostumats a una vida còmoda i rivals per aconseguir l’aprovació del seu pare, s’uneixen contra un enemic comú. Umut es venja de la família que odia, el seu conflicte més important és Ceren, de qui s’adona que és l’amor de la seua vida a mesura que la coneix. Mentrestant, Ceren, que ha conegut a Umut com un advocat anomenat Cinar Yilmaz, sense saber quin és el seu veritable objectiu, deixarà el destí de la seua família i el d’ella mateixa en mans d’aquest home del que s’enamora.

Durant les seues emissions a Turquia, Tuzak i, concretament, el seu protagonitzes, Akin Akinözü, van ocupar els primers llocs de temes més comentats a Internet. El públic turc va caure rendit a aquesta intrigant història i pot ser que, d’aquí a un temps, la resta del món, també.