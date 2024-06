L’Ascens d’Alba Brunet: Més enllà de 'Somnis de Llibertat’

Alba Brunet ha conquerit el cor del públic internacional gràcies a la seua participació en la sèrie "Somnis de llibertat". La seua interpretació del personatge de Fina i l’emotiva història d’amor amb Marta, interpretada per Marta Belmonte, ha ressonat a nivell global, generant una onada de seguidors que es manifesten activament en xarxes socials i diverses plataformes online. Els comptes de fans dedicats a compartir informació professional sobre Alba no han fet més que créixer, subratllant l’impacte de la seua actuació.

Tanmateix, la carrera d’Alba Brunet no es limita a "Sueños de llibertat". Al llarg dels anys, ha participat en una sèrie de projectes que han rebut tant l’elogi de la crítica com el favor del públic. A continuació, presentem una selecció de les seues tres millors sèries, que no només t’enganxaran des del primer episodi, sinó que també et mostraran facetes d’Alba Brunet que probablement no coneixies.

Mòpies

MòpiesIB3.

Una de les sèries més destacades d’Alba és "Mòpies". La trama segueix Bel, una adolescent que, juntament amb el seu germà Pere, assisteix a un campament d’estiu al Santuari de Lluc. Allà, Pedro es retroba amb el seu amic Gori i presenta Hilda al grup conegut com els Espiadimonis. Judith, una monitora del campament, els proposa l’activitat més emocionant de totes: caçar mopias. Durant aquesta aventura, un ésser estrany s’oculta al bosc, desencadenant un succés inexplicable. Bel, amb l’ajuda de Judith i la col·laboració de Gori i Hilda, s’embarcarà en una recerca per desentranyar el misteri. Aquesta sèrie destaca per la seua barreja de misteri, aventura i paisatges impressionants.

' Acacias 38'



Acàcies 38RTVE

Una altra producció destacada és "Acacias 38", una sèrie diària que ens transporta a 1913. La història se centra en un grup de criades i les famílies burgeses per a les quals treballen, reflectint la interacció de dos mons en un sol escenari: l’edifici Acacias 38, ubicat en un barri burgès d’una gran ciutat espanyola. Les trames es desenvolupen entorn de les famílies, les seues criades i els habitants del barri, oferint un mosaic d’amor, gelos, passions, revenges, odis i alegries. Aquesta producció de TVE, en col·laboració amb Boomerang TV, ha captivat l’audiència amb la seua rica narrativa i el seu ampli elenc de més de 20 personatges.

'Paradís’

ParadísIMDB.

Finalment, "Paradís" ens submergeix en l’atmosfera d’un poble costaner al final de l’estiu. La sèrie segueix la desaparició de Sandra, Eva i Malena, tres joves de 15 anys, en una discoteca. La policia sembla estar seguint pistes equivocades, per la qual cosa Javi, el germà petit de Sandra, juntament amb seus amics Cincona i Álvaro i el pinxo de la classe, Zeta, decideix emprendre la seua pròpia investigació. El que descobreixen és aterridor: els qui tenen la seua germana no són d’aquest món. Aquesta sèrie combina elements de suspens i ciència-ficció, oferint una experiència única i plena d’intriga.