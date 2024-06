El perill de les pantalles, avui a 'Sense ficció'

Nits sense ficció ofereix aquesta nit a 3Cat el documental Atrapats per la pantalla, que analitza l’experiència sociològica de deu joves a qui se’ls retiren els dispositius tecnològics i la connectivitat durant una setmana amb l’objectiu de conèixer els seus canvis psicològics, de relació i què els suposa estar desconnectats de les tecnologies. A més, emetran un programa especial presentat per Agnès Marquès i Josep Palau que comptarà amb les famílies dels deu joves i amb experts del tema, com el neurocientífic Michel Desmurget, el doctor i professor David Bueno o el psicòleg clínic Fran Villa. Es tracta d’una aposta clara per part de la plataforma de TV3 per conscienciar els joves, però també les famílies i la societat en general, dels perills de la sobreexposició a les pantalles i els riscos que hi ha al fer un mal ús de les noves tecnologies.