Edurne triomfa a Instagram: El seu nou post supera el milió de visites en hores

L’estiu sempre implica moments de gaudi i relax, i Edurne sap com aprofitar-ho al màxim. La cantant ha estat compartint a les seues xarxes socials una sèrie d’imatges i vídeos on se li veu gaudint del sol, la piscina i lluint un radiant biquini. Tanmateix, aquesta vegada, no només és el sol el que brilla, sinó també la seua nova cançó.

Edurne ha optat per una promoció directa i personal per al seu nou senzill "Va per tu". En un vídeo recent, l’artista apareix ballant, saltant i rient mentre canta un fragment de la seua nova cançó. Amb el cabell solt i un biquini blanc, la naturalitat i alegria d’Edurne es fan palpables, ressonant fortament amb els seus seguidors.

El vídeo, pujat ahir al seu perfil, ha assolit un milió de reproduccions en menys de 24 hores. Aquest èxit impressionant subratlla la connexió d’Edurne amb la seua audiència. Al peu de foto del vídeo, la cantant esmenta els seus pròxims concerts, suggerint que interpretarà el seu nou senzill en viu, una cosa que els seus fans ja esperen amb ànsies. Edurne vol centrar-se més en la seua música, i encara que manté la seua faceta com a presentadora, està desitjant impulsar la seua carrera de cantant.

Amb més de dos milions de seguidors en xarxes, les reaccions al vídeo no s’han fet esperar. Des d’elogis al seu "espectacular físic" fins prediccions sobre l’èxit de la seua nova cançó, els comentaris reflecteixen una gran expectació. Ve gran tema", prediu una fan, mentre que d’altres no poden esperar a veure-la en concert per escoltar el llançament complet. L’emoció generada per aquest avançament sembla indicar que "Va per tu" té totes les qualitats per convertir-se en un dels hits de l’estiu.

Edurne cantantRTVE

Entre els molts comentaris destaca el del seu espòs, David De Gea, qui va deixar emoticones de foc a la publicació. Encara que no està clar si el seu entusiasme es deu a la nova cançó o a la imatge d’Edurne en biquini, el cert és que el seu suport públic afegeix un toc personal i proper a la promoció.