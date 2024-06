Els pares d’Alejandra Rubio no estan contents amb l’embaràs de la seua filla: "És el que hi ha, no?".

L’embaràs d’Alejandra Rubio i Carlo Costanzia, anunciat tot just cinc mesos després d’iniciar la seua controvertida relació, ha desencadenat un gran enrenou al món de la premsa rosa. La parella va donar la notícia a través de la portada de la revista Hola, generant una onada de reaccions mediàtiques a nivell nacional. La notícia ha estat rebuda de diverses maneres en l’entorn d’Alejandra, neta de María Teresa Campos, que als seus 24 anys s’enfronta a una nova etapa en la seua vida.

El pare d’Alejandra, Alejandro Rubio, no va ocultar la seua falta d’entusiasme respecte a la notícia. En declaracions als reporters, Rubio es va mostrar cautelós i va deixar entreveure el seu descontentament: "Doncs bo, bé, és el que hi ha, no? Què li farem".

Rubio va expressar la seua preocupació per la joventut de la seua filla amb notable prudència: "Em sembla que és una mica jove, ja li ho he dit a ella, però si ella és feliç, per a mi és el més important. Té la seua edat i la seua capacitat per prendre les seues pròpies decisions, no? Això és així", va afirmar amb resignació.

Quan se li va preguntar si la seua filla i Carlo Costanzia estan preparats per ser pares, Alejandro Rubio va respondre visiblement tens: "Això jo no ho sé. Ells sabran, suposo que si han pres aquesta decisió és perquè ho han pensat molt i han pres la decisió més convenient, però anem, alhora." Aquesta declaració reflecteix la incertesa i les preocupacions que molts pares poden sentir en una situació similar, especialment quan la jove semblant fa escassos cinc mesos que es coneixen.

Padre de Alejandra RubioMediaset

La mare d’Alejandra, Terelu Campos, també ha mostrat signes de disgust, encara que les seues declaracions semblin reflectir el contrari. En les seues recents aparicions televisives, la seua actitud ha estat més seriosa i ha exhibit un caràcter més agre, reflex de la situació familiar actual. Aquesta reacció ha estat comparada per molts en xarxes socials amb les seues antigues declaracions on presumia que la seua filla mai no seguiria els passos d’altres joves famoses, com Isa Pantoja. Els usuaris han rescatat un antic vídeo de Terelu vantant-se que Alejandra Rubio mai no seria com la filla d’Isabel Pantoja, la qual cosa ha deixat bastant malament la comunicadora.

La notícia ha desencadenat una sèrie de comentaris i opinions a les xarxes socials i s’ha tornat viral l’esmentat vídeo. L’hemeroteca no perdona, i molts han aprofitat l’ocasió per recordar aquelles declaracions amb cert to irònic.