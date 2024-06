Nuria Fergó, molt preocupada per la salut del seu nuvi: "Vaig témer el pitjor"

El 4 de juny es va generar una gran preocupació per l’estat de salut de Juan Pablo Lauro, l’empresari argentí i parella de la cantant Nuria Fergó. Lauro va ser ingressat a l’UCI després de patir un greu problema de salut que, segons les seues pròpies paraules, "per molt poc no em porta més enllà del cel".

Dies després, es van conèixer més detalls sobre el seu estat i la posterior recaiguda, la qual cosa va portar a una intervenció quirúrgica d’urgència. Nuria Fergó ha estat un suport incondicional durant aquest difícil moment i ara ha decidit parlar obertament sobre com estan enfrontant aquesta situació.

Lauro va revelar en xarxes socials que la causa de la seua hospitalització va ser una pneumònia provocada per un bacteri anomenat pneumococ, que va contreure en parlar amb algú. En el seu missatge, va advertir que tot pot canviar en un segon, com li va passar quan la infecció es va estendre a la pleura, requerint una intervenció d’emergència. L’operació, que va durar tres hores i mitja, va permetre a l’equip mèdic netejar completament la zona afectada.

En els últims dies, la situació de Juan Pablo ha mostrat signes de millora. Fa uns dies, va deixar l’UCI després de gairebé dos setmanes i va ser traslladat a una planta del Hospital Santa Elena de Torremolinos. "M’han tret l’oxigen i el drenador, i poc a poc vaig recuperant-me. Ahir a la nit vaig tenir una mica de febre, però tot està sota control", va informar Llorer als seus seguidors a través de xarxes socials. L’empresari argentí és conegut per ser l’actual xicot de Nuria Fergó i anteriorment el marit d’Irene Villa.

Recentment, va expressar ser "feliç" perquè queda "poca infecció" i ha pogut reduir la medicació. Nuria Fergó ha estat un pilar fonamental per a ell durant tot aquest procés, malgrat haver de compaginar la seua atenció amb compromisos professionals que li van impedir de ser present durant la cirurgia.

La cantant ha mantingut informats els seus seguidors sobre l’evolució de Lauro. En una entrevista recent, es va sincerar sobre com està vivint aquests moments. Dies enrere, Fergó va comentar que aquesta experiència havia estat una "patacada", però que ambdós es mantenen "positius" respecte a la recuperació de Lauro, convençuts que "sortirà d’aquesta".

Malgrat haver abandonat l’UCI, la malaguenya va mostrar la seua preocupació per l’estat del seu promès, descrivint-ho com a "delicat i amb molt dolor", assenyalant que "gairebé no pot ni parlar". La situació ha estat molt greu, no obstant, Fergó va destacar la "sort" que Lauro sigui jove i esportista, i que no fumi ni begui, factors que probablement hagin jugat al seu favor. "A un altre li hauria fulminat", va comentar.

L’actitud de Fergó ha evolucionat cap a un optimisme més gran. "Com diuen els metges, cal esperar. Està ben cuidat, però no s’ha d’oblidar que ha tingut el que ha tingut", va explicar, admetent que encara no saben quan podrà abandonar l’hospital. Tot dependrà de l’evolució diària i de com progressa Juan Pablo amb els exercicis de recuperació que ha de realitzar.