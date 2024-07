La Xarxa ultima l''OP Fest', el concurs musical de talent local

Després de tres edicions acompanyant molts joves de Catalunya gràcies al concurs Objectiu Paki, La Xarxa i RTVCardedeu ja preparen l’OP Fest. Es tracta d’un concurs de cançons originals en català per posar en relleu l’alt nivell d’artistes emergents. S’hi poden presentar tant solistes com grups musicals, a partir dels 16 anys i sense límit d’edat. Els candidats que vulguin participar-hi hauran de completar un formulari a la pàgina web del projecte, que s’habilitarà a partir del 2 de setembre fins al 24 de setembre i enviar una composició i lletra original, que representarà el seu territori. Cada televisió local que hi col·labora, entre les quals Lleida TV, escollirà la composició que els identifica i, finalment, entre les votacions de les televisions i el públic, seleccionaran la millor cançó de l’any en una gala, l’11 de gener del 2025.