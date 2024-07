Marta Belmonte i el fenomen Mafin: La parella de Somnis de Llibertat que conquereix cors

Marta Belmonte s’ha consolidat com una de les actrius més volgudes pels seguidors de Sueños de llibertat gràcies a la seua interpretació de Marta de la Reina. L’apassionant història d’amor entre el seu personatge i Fina (interpretada per Alba Brunet) ha capturat el cor de l’audiència, tant nacional com internacionalment. Si bé molts ja seguien la carrera de Belmonte des dels seus inicis, d’altres han descobert el seu talent a través d’aquesta popular sèrie d’Antena 3.

La relació entre Marta i Fina ha donat lloc a un dels fenòmens més importants de la temporada: el fenomen Mafin. Aquesta parella ha enamorat els espectadors per la seua tendresa, passió i desig d’estimar lliurement, aconseguint que moltes persones se sentin identificades. La popularitat de Mafin continua creixent, acumulant milers de seguidors a tot el món.

Marta Belmonte va compartir la seua sorpresa i alegria davant d’aquesta recepció: “Encara que hi havia precedents de parelles lèsbiques en sèries diàries com Luimelia, Maitino o Luznhoa, no esperava que la nostra història tingués tant èxit”. La resposta del públic en xarxes socials, com a Twitter i Instagram, ha estat aclaparadora, amb nombroses mostres d’afecte en forma de fotos, gifs i més.

Mafin.

Conscients de la gran quantitat de fans que els veu cada dia en Antena 3 i Atresplayer, Marta i el seu equip senten una enorme responsabilitat: “Rodem cada escena amb molt de compte, sabent l’impacte que ha tingut la nostra història. Encara que provo de no distreure’m del treball, és difícil no veure el que publica el fandom”.

Quant als spòilers, Marta és cautelosa per no revelar detalls importants: “De vegades he de cuidar a quines publicacions dono 'm’agrada' per no generar especulacions (rialles)”. Quan se li pregunta si les teories dels fans són encertades, respon: “Hi ha moltes persones que solen encertar, però sempre guardem sorpreses”.