Clint Eastwood destrossat per la mort de la seua xicota als 61 anys

Clint Eastwood passa un dels moments més dolorosos de la seua vida després de rebre un cop devastador: Christina Sandera, la seua parella durant més d’una dècada, ha mort als 61 anys. El mateix actor, 30 anys major que Sandera, va ser l’encarregat d’anunciar la trista notícia mitjançant un comunicat enviat a The Hollywood Reporter.

"La llançaré molt de menys", va expressar l’etern galant de Hollywood, sense revelar la causa de la mort de Sandera. Tanmateix, va dedicar unes sentides paraules a la seua companya: "Christina era una dona encantadora i molt afectuosa". La història d’amor entre Clint Eastwood i Christina Sandera va començar fa més de deu anys quan ella treballava com a amfitriona a l’Hotel i Restaurante Mission Ranch, propietat d’Eastwood a Carmel-by-the-Sigui, Califòrnia.

Clint Eastwood amb la seua parella, Christina SanderaPinterest

Malgrat la diferència d’edat, la parella sempre va mostrar una gran complicitat i era habitual veure’ls junts en esdeveniments i actes socials. Es van conèixer el 2013, just després que el protagonista de "Els ponts de Madison" es divorciés de Dina Ruiz. Eastwood, llavors de 83 anys, i Ruiz, de 48, van estar casats durant 17 anys i tenen una filla en comú, Morgan, la menor dels vuit fills de l’actor. Després de la seua separació, Eastwood i Sandera van iniciar la seua relació a l’esmentat hotel a Carmel-by-the-Sigui, una pintoresca localitat del nord de Califòrnia que Eastwood mateix va governar.

Encara que la parella va mantenir la seua relació en la més estricta intimitat, Sandera va acompanyar Eastwood en moments clau de la seua vida professional. Junts van assistir a esdeveniments importants com els Globus d’Or de 2015, i van ser vistos a les catifes roges de pel·lícules com "The Mule" (2018), "The 15:17 to Paris" (2018) i "Richard Jewell" (2019).

Eastwood va ser alcalde de Carmel entre 1986 i 1988. Encara que va decidir no postular-se per a la reelecció, sempre ha mantingut un fort vincle emocional amb aquesta localitat de menys de 4,000 habitants, situada a la costa del Pacífic, a unes dos hores al sud de San Francisco.

Mission Ranch Hotel, situat a Califòrniarusticvacation

El 1986, el mateix any en què va assumir l’alcaldia, va adquirir Mission Ranch, un ranxo de 90,000 metres quadrats amb diversos edificis històrics datats del segle XIX. Aquest lloc estava a punt de ser convertit en una urbanització d’apartaments, però Eastwood va optar per restaurar-lo i convertir-lo en un hotel de 31 habitacions amb un restaurant molt popular a la zona. Va ser en aquest hotel on Sandera treballava i on es van conèixer.

Encara que la parella mai no es va casar, van conviure junts durant més d’una dècada. Poc se sap sobre el passat sentimental de Sandera o si tenia fills, però és bé conegut que Eastwood ha passat per dos matrimonis i diverses relacions llargues. La pèrdua de Sandera representa un cop significatiu en la vida de l’actor, qui ha trobat a Carmel-by-the-Sigui i en la seua estimada Mission Ranch un refugi al llarg dels anys.