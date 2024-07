Las nuevas estrellas turcas

Todo el mundo conoce a Hande Erçel, Demet Özdemir o Cansu Dere. Pero muy pocos espectadores españoles tienen datos de las actrices turcas que, actualmente, ocupan todas las portadas de los medios otomanos.

Algunas son ya tan populares que han sido invitadas a conocidos eventos como el Festival de Cannes. Hablamos de Özge Özacar, la joven que ha revolucionado las tardes de Divinity con su papel en Mundos opuestos. Actriz, bailarina y fiel seguidora del Fenerbahçe, en España la conocimos dando vida a Azra Yilmaz en Hermanas, emitida en septiembre de 2023 en Nova.

Salto a la gran pantalla

Ninguna pasa de los 40, pero cosechan una legión de fans en redes sociales que supera el millón de seguidores. Sus facetas como influencers hacen que las productoras apuesten por estos rostros menos conocidos gracias a su increíble potencial y talento delante

de la cámara. Un ejemplo de ello es Sinem Kobal, quien, tras un largo proceso de casting, ha conseguido el protagónico en la película

Her seyin basi Merkür, que llegará a las pantallas el próximo 6 de agosto.

Özge Özacar

Tiene 29 años y se ha convertido en la gran protagonista de Mundos

opuestos gracias a su personaje Görkem y la apasionada historia de amor que vive con Fatih (Dogukan Güngör). Ozge se graduó en Periodismo por la Universidad de Marmara y en España la conocimos dando vida a Naz Sargun en la telenovela Meryem.

Devrim Özcan

Estamos deseando ver Mavi Magara, la película de la actriz junto al galán de Love is in the air, Kerem Bürsin. Özcan, nacida en Mugla en 1998, ha participado en exitosas producciones otomanas como Vuslat, Ramo o Mi vida eres tú.

Devrim Özcan

Afra Saraçoglu

La conocimos dando vida a Ece en La señora Fazilet y sus hijas, pero alcanzó la fama internacional con el papel de Seyran en Yali Çapkini, donde compartió escenas con Çetin Tekindor. También ha participado en la película de Ozcan Deniz Ikinci Sans.

Afra Saraçoglu

Sinem Kobal

Sinem alcanzó la fama con en la serie Hürrem Sultan y hace unos días supimos que protagonizará la película Her seyin basi Merkür

junto a Alp Navruz. Además, es conocida en España por sus romances con Ibrahim Çelikkol y Kenam Imirzalioglu.

Sinem Kobal

Cansu Tosun

Nació en Alemania y tiene un hermano gemelo llamado Firat. Cansu estudió ballet en la Ópera Alemana durante 13 años y trabajó como modelo hasta que debutó en televisión con Küçük Hanımefendi. Actualmente, interpreta a Medine en Kirli Sepeti.

Cansu Tosun

Ozgu Kaya

La periodista Birsen Altuntas confirmó la participación de Kaya (5 de febrero de 1995) en una de las series más ambiciosas de la próxima temporada, Beautiful Land of Love. En ella compartirá protagonismo con Burak Berkay Akgül (Safir).

Ozgu Kaya

Helin Kandemir

A sus 20 años, Helin ha formado parte del elenco de exitosas series como Bihter, pasión oculta o Duy Beni. En 2022 fichó por Netflix para trabajar en Clases particulares, una de las ficciones más vistas de la plataforma protagonizada por Bensu Soral.

Helin Kandemir

Sükran Ovali

La conocimos como Ayse en Paramparça y el año pasado nos conquistó interpretando a la famosa fiscal Derya Íhdal en Secretos de familia. Sükran está casada con el futbolista Caner Erkin y juntos

tienen una hija de cinco años llamada Mihran Ela.

Sükran Ovali

Kayra Zabci

Kayra nació el 21 de agosto de 2001 en Estambul, pero es originaria de Malatya. Comenzó su carrera con solo cinco años, tras ser elegida para actuar en la película Küçük Kıyamet. Desde 2022 da vida a Seferiye en la serie Alparslan: Büyük Selçuklu.

Kayra Zabci

Yagmur Kusel

Yagmur ha ganado notoriedad en Turquía gracias a su trabajo en Kan Çiçekleri, una serie de amor y suspense en la que comparte guion con el joven Baris Baktas. Gracias a su papel, la actriz ya ha superado el millón de seguidores en Instagram.