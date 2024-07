Can Yaman reapareix en un esdeveniment públic després de suspendre les seues xarxes socials

Des que Can Yaman va decidir suspendre indefinidament les seues xarxes socials, s’ha sabut molt poc de l’actor, que actualment està immers en el rodatge de "Sandokan". La fase d’enregistrament a Itàlia ja ha conclòs i l’equip es dirigeix a l’illa francesa de Reunión, famosa per les seues platges paradisíaques, on probablement es filmaran escenes de desembarcaments del llegendari Tigre de Malàisia i la seua tripulació. Alguns actors, com Ed Westwick, ja s’han avançat al lloc.

Aunque Can Yaman segueix allunyat del focus mediàtic, s’han obtingut algunes actualitzacions sobre el seu estat físic i emocional. Fa unes setmanes, els seus representants van compartir fotos de l’actor per tranquil·litzar els seus seguidors, que esperen amb ànsies que reactivi el seu perfil d’Instagram. També ha aparegut en reportatges per a RAI 1, parlant de "Sandokan" i gaudint de festes amb companys de producció.

Tanmateix, el 30 de juliol va ser la primera vegada que se'l va veure en un esdeveniment públic des que va tancar les seues xarxes socials. Can Yaman, que s’ha integrat completament a Itàlia, va assistir a un acte pel Día Internacional de l’Amistat a les Termes de Caracalla de Roma, organitzat per la Polizia di Stato. En la imatge compartida pel compte oficial de la policia italiana, es veu l’actor concentrat, mirant a l’escenari. Com de costum, portava el seu característic pentinat semirecollit, un vestit negre i alguna cosa de maquillatge per a l’ocasió.

Juntament amb la fotografia, els oficials van publicar aquest missatge: "Avui celebrem el Día Internacional de l’Amistat. Un valor indispensable en la vida de cadascun de nosaltres, que ens atansa i ens ensenya també la cultura del respecte. Ahir a la tarda ho celebrem en un esdeveniment musical a les Termes de Caracalla. Ho vam fer al costat de molts de vostès, que ens van seguir en el stream, i amb molts amics de la Polizia di Stato presents en la nit. A vostès i a tots ells, els agraïm la confiança que ens brinden cada dia, igual com amb els veritables amics."