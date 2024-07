D’advocat a actor internacional: La inesperada carrera de Can Yaman

Can Yaman és actualment un dels actors turcs amb més projecció internacional, però el seu camí cap a l’actuació no va ser planificat. Inicialment, Can no tenia la intenció de dedicar-se a la interpretació i va arribar a aquest món gairebé per casualitat. Afortunadament, el destí va intervenir, i ara és coneguda pel seu paper com el nou Tigre de Malàisia a Sandokan.

Podries preguntar-te, si Can Yaman es va convertir en actor ja sent adult, a què es dedicava abans de posar-se davant d’una càmera? Abans de defensar papers complicats a l’escenari, Can Yaman defensava criminals davant d’un jutge, ja que es va graduar en Dret. Abans de convertir-se en un cotitzat actor, exercia com a advocat, lluint vestit i toga.

"Vaig acabar la carrera de Dret amb bones notes, però els últims dos cursos no assistia a classe amb regularitat. No podia estar quiet a classe. Amb llegir-me el llibre de text i repassar un parell de vegades els apunts, em bastava per anar a l’examen més preparat que els altres," va confessar Can Yaman a un diari el 2017. A més, mentre estudiava Dret, també es va formar en cuina i cocteleria, demostrant que té habilitats culinàries.

Després de graduar-se, Can va realitzar una passantia d’un any i mig en un bufet d’advocats abans de començar a treballar per a la consultora internacional PwC. A mesura que avançava en la seua carrera, va començar a fer classes d’interpretació per millorar la seua dicció. Va ser llavors quan va descobrir la seua veritable passió: l’actuació. El seu entorn ràpidament va notar el seu talent i el van animar a seguir aquest nou camí. Així, va començar a dedicar-se de ple a l’actuació i va aconseguir el seu primer paper a Gönül İşleri el 2014.

Havent dedicat diversos anys a l’actuació i assolit fama mundial, segons mitjans turcs, el 2022, Can Yaman va vendre el seu despatx d’advocats a Bebek, Istanbul. Pel que sembla, grups de fans organitzats, especialment estrangers, visitaven constantment l’oficina amb l’esperança de veure'l, encara que ell gairebé mai no estava allà.