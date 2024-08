Kerem Bürsin torna a la gran pantalla amb 'Son of a Rich' al desembre

L’estrena de "Son of a Rich" ja té data. La nova pel·lícula de Kerem Bürsin arribarà als cines el desembre, just a temps per a les festes nadalenques. Aquesta notícia ha emocionat els seguidors de l’actor turc, que a més serà l’amfitrió dels Golden Globes a Turquia, on compartirà escenari amb l’estrella de Hollywood, Sharon Stone.

Encara que la filmació de "Són of a Rich" encara no ha acabat, l’equip està encantat de tenir una data de llançament confirmada. A més, Kerem Bürsin està esperant l’estrena de "Mavi Mağara", programat per a un mes abans que "Són of a Rich". Així que l’actor es prepara per a una temporada de tardor-hivern carregada d’estrenes importants.

En "Son of a Rich", Bürsin actuarà al costat de Melis Sezen, coneguda pel seu paper en "Infidel". En aquesta pel·lícula, Bürsin interpreta Mete, un jove d’una família adinerada el pare de la qual decideix donar-li una lliçó sobre el valor dels diners a través d’un sorprenent experiment social.

Melis Sezen i Kerem Bürsin.Twitter

Melis Sezen interpreta Polina, un personatge que en la versió original de la pel·lícula era encarnat per Olga Dibtseva. Polina és una camperola que treballa a la mateixa finca on Mete es troba transformat en servent. Forta, intel·ligent i compassiva, Polina està atrapada en la mateixa simulació que Mete. El seu comportament i saviesa contrasten amb la indiferència inicial de Mete, i la seua influència és fonamental perquè ell aprengui a valorar la vida senzilla i honesta.

A mesura que Mete s’adapta a la seua nova vida, la relació amb Polina s’enforteix, convertint-la en el seu guia i suport emocional. La seua presència ajuda Mete a reconèixer els seus errors i a transformar-se en una persona millor.