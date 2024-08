Descobreix les telenovel·les imperdibles de Kerem Bürsin mentre esperes les seues noves estrenes

Kerem BürsinGetty Images for The Hollywood R

Els nous projectes de Kerem Bürsin s’estan fent esperar. Segons les últimes informacions, les seues dos últimes pel·lícules, "Son of a Rich" i "Mavi Mağara," no s’estrenaran fins finals d’aquest any. Això significa que haurem de passar tot el calorós estiu sense veure el nostre estimat actor turc a noves produccions.

Per fer més suportable l’espera, res millor que revisar algunes de les millors ficcions de Kerem Bürsin més enllà de "Love is in the Air." Avui et proposem tres telenovel·les turques seues que t’enganxaran des del primer moment i que, per descomptat, estan disponibles en plataformes, perquè no hagis de bregar amb la publicitat entre escenes.

1. 'Al cor de la ciutat’

Al cor de la ciutat.Mitele

Una d’aquestes històries, en la qual també participa Leyla Lydia Tugutlu (qui va ser parella de Bugra Gülsoy en "La meua Filla"), compta amb vuit episodis d’uns 50 minuts. Titulada en turc "Bu Şehir Arkandan Gelecek," narra la vida de dos persones amb crisis existencials que es coneixen i s’ajuden mútuament per formar un futur en comú. Pots trobar-la a Mitele. Durant la seua emissió a Divinity, va obtenir excel·lents dades d’audiència.

2. 'Inmortals'

'Inmortals'

En una altra sèrie, veiem Kerem Bürsin en un registre diferent, protagonitzant una història sobre vampirs. Al costat d’Elçin Sangu ("Et Alquilo el meu Amor") i Birkan Sokullu ("Innocents"), la sèrie tracta de Mia, una d’humana convertida en vampira, que busca venjar-se de Dmitry, un implacable líder vampir que anhela un artefacte capaç de fer-ho immortal. Aquesta ficció d’acció i fantasia en 3D és tota una meravella vampiresca al més pur estil "Crepuscle." Està disponible a Netflix.

3. 'Zeynep, buscant el seu pare'



ZeynepIMDB

Finalment, Hande Doğandemir interpreta l’heroïna en aquesta ficció on Kerem Bürsin debuta al seu primer paper protagonista, com el carismàtic i malcriat fill dels propietaris del Col·legi Sayer. És un apassionant relat sobre la recerca d’un pare, amor, amistat, resiliència i lluita contra l’assetjament escolar, amb guió d’Ekin Atalar. La història comença amb Demet, una mare sacrificada que ha criat sola la seua filla Zeynep, i que ara es veu obligada a tancar el seu petit negoci per buscar una vida millor a Istanbul. Pots veure-la a Mitele.