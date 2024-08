L'explotació sexual de les dones, avui a 'Callejeros'

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El programa de Cuatro Callejeros emet avui a les 22.50 h el reportatge Mi cuerpo tiene un precio. En l’entrega d’aquesta setmana, el format mostrarà les diferents cares que té la realitat de la prostitució, un negoci que mou milions d’euros a Espanya. Comptarà amb testimonis que explicaran en primera persona històries impactants que han patit guanyant-se la vida oferint el seu cos a canvi de diners, ja sigui a través de plataformes online o al carrer. Els consumidors d’aquest servei paguen quantitats de diners per tenir relacions sexuals o fins i tot per rebre un missatge amb contingut sexual als seus mòbils. Per una altra banda, parlaran amb Mabel Lozano, activista pels drets de les dones, guanyadora de dos premis Goya amb obres sobre l’explotació sexual de la dona, i lluita per aconseguir la llibertat de les dones.