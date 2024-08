Aitana destrossada, Sebastián Yatra callat i la tercera en discòrdia deixa pistes a la xarxa

La relació entre Aitana i Sebastián Yatra ha arribat a la seua fi una vegada més, i aquesta vegada les raons semblen estar més clares que mai: una presumpta infidelitat del cantant colombià. Encara que inicialment només eren rumors, el Maestro Joao ha confirmat la notícia en el programa Ahora Sonsoles.

D’acord amb Joao, Aitana sempre va ser lleial en la relació, però el mateix no pot dir-se de Yatra. En un pódcast de Vicky Martín Berrocal, Sebastián va admetre que no pot estar més d’un any en una relació sense ser infidel. "Ell sempre tenia un peu fora de la relació", va assenyalar Joao després de parlar amb persones properes al cantant.

La separació va ocórrer el 2 d’agost, just quan Yatra va tornar a Espanya. En aquell moment, va decidir acabar la relació, deixant Aitana completament desconcertada i devastada. Això va ser especialment dolorós per a ella, ja que dies abans havia declarat el seu amor per Yatra en un dels seus concerts. El 3 d’agost, Aitana va esclafir a plorar abans d’interpretar 'Akureyi', una cançó que comparteix amb Yatra, mostrant el dolor de la separació.

Yatra y Bú Cuarón en un event a Madrid. La posició dels dits ha aixecat sospites de que estava enviant un missatge a Aitana.Instagram

El motiu de la ruptura, segons Javier de Hoyos i confirmat pel Mestre Joao, es deu a l’aparició d’una tercera persona: Bú Cuarón, la filla del conegut director de cine Alfonso Cuarón.

Bú ha publicat diverses fotos a les seues xarxes socials al costat de Sebastián Yatra. Aquestes imatges han desencadenat especulacions i comentaris entre els seguidors d’ambdós artistes.

Per augmentar les sospites, en algunes de les fotos, Bú Cuarón fa un gest amb la mà que molts interpreten com a "banyes", la qual cosa ha generat més rumors sobre la infidelitat de Yatra.

Que opina Aitana?

Des de la ruptura, Aitana ha preferit mantenir-se en silenci i concentrar-se en la seua carrera musical. Tanmateix, els seus seguidors no han deixat de mostrar-li el seu suport a través de xarxes socials, enviant-li missatges d’ànim en aquests moments difícils.

Per la seua part, Sebastián Yatra no ha fet declaracions públiques sobre el tema, el que ha alimentat encara més les especulacions i teories sobre el seu comportament i la seua possible relació amb Bú Cuarón.