Mediaset España es prepara per a una temporada atapeïda de novetats i grans expectatives. Una de les notícies més comentades és la incorporació de Carlos Latre, un destacat humorista amb una llarga trajectòria a Atresmedia. Mediaset ha començat la promoció del seu nou programa, Babylon Show, llançant diversos vídeos a X (abans Twitter), en els que Latre imita a famosos, incloent una paròdia de Tamara Falcó que ha generat molt debat.

En el vídeo promocional, es pot veure Carlos Latre davant els estudis de Telecinco, caracteritzat com Tamara Falcó, amb un vestit estampat i imitant els seus gestos i forma de parlar.

La reacció en xarxes socials no s’ha fet esperar, especialment a X, on els comentaris crítics abunden. Els usuaris han expressat el seu descontentament amb la imitació i el concepte del programa: "Josep Ferré la imita 50.000 vegades millor", "Fa olor a fracàs", "És un programa ancorat en els 90", i "Latre només agradava en petites dosis com quan estava en Cròniques Marcianes", són algunes de les opinions compartides.

Babylon Show, el nou programa de Latre, busca competir directament amb formats exitosos com La Resistència de David Broncano i El Hormiguero de Pablo Motos. Destinat a la franja de l’access prime time, ha estat promocionat amb anuncis en els quals Latre exhibeix el seu talent per a la imitació, caracteritzant-se com a figures icòniques de la cultura espanyola, tals com Julio Iglesias i el rei emèrit.

La franja horària en la qual s’emetrà Babylon Show és extremadament competitiva. Carlos Latre s’haurà d’enfrontar a pesos pesants com Pablo Motos i David Broncano, a més de programes amb una audiència lleial, com First Dates i El Intermedio. Malgrat les crítiques i l’escepticisme, Mediaset confia que Latre aconseguirà captar l’atenció dels espectadors i superar el desafiament de la "franja horària maleïda". La directiva espera que aquest nou projecte tingui més èxit que altres recents intents i que es consolidi com un referent de l’humor a la televisió espanyola.