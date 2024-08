'Estima’m sempre': la sèrie amb la Kerem que Bürsin torna avui a Divinity

Dos joves de mons completament diferents: Ateş, un adinerat i desconfiat empresari, i Leyla, una estafadora sense família coneguda, s’embarquen en un viatge emocional que canviarà les seues vides i unirà els seus destins. Aquest romanç apassionat és l’eix central d’‘Estima’m sempre’, la nova sèrie que Divinity estrena avui, dilluns 19 d’agost, a partir de les 22:00 hores.

El carismàtic actor turc Kerem Bürsin (‘Love is in the air’) i Hafsanur Sancaktutan (‘Gülperi: tot pels meus fills’) interpreten als protagonistes en aquesta ficció creada per Kübra Sülün (‘La meua mentida més dolça’) i dirigida per Ali Bilgin (‘Stiletto Vendetta’) i Beste Sultan Kasapogullari (‘Hayat: Amor sense paraules’).

La història arranca amb Leyla, una jove òrfena que ha après a enfrontar les adversitats i gaudeix dels petits moments de la vida. Somia trobar els seus pares, creient que la van deixar a l’orfenat de mala gana. Per finançar la seua recerca, s’uneix a un grup d’estafadors. Ateş, en canvi, és el fill d’un magnat la vida perfecta del qual s’enfonsa després de la mort de la seua mare. Des d’aleshores, ha estudiat en internats i viscut a diversos països, convertint-se en un home independent i cínic.

El destí els uneix en un hotel, on Ateş queda captivat per la bellesa de Leyla, i ella se sent atreta per ell malgrat la seua arrogància. A mesura que les seues vides s’entrellacen, la vibrant personalitat de Leyla comença a enderrocar les barreres d’Ateş, portant-los a descobrir l’amor.

Ateş Arcali (Kerem Bürsin), membre de l’adinerada família Arcali, no ha tornat a la seua llar des que va perdre la seua mare, Jülide, una de reconeguda dissenyadora. En la seua memòria, ha fundat una escola de moda i oculta el seu dolor rere una façana d’indiferència. Ateş és un home independent i un faldiller que mai no s’ha enamorat.

Leyla Kóksal (Hafsanur Sancaktutan) anhela trobar els seus pares biològics i farà tot el possible per aconseguir-ho, fins i tot unir-se a un grup d’estafadors. Utilitza la seua bellesa per enganyar els homes, fins que coneix Ateş i la seua vida canvia per complet.

També tenim Umut Arcali (Aziz Caner Inan), l’ambiciós i carismàtic germà gran dels Arcali, que sempre ha intentat seguir els passos del seu pare, encara que el seu principal obstacle és Ateş. I Füsum Arcali (Hatice Aslan), la tia d’Umut i Ateş, una dissenyadora en el hòlding Arcali, mare d’una filla que viu lluny, i manipuladora d’Umut. Per a ella, la imatge ho és tot.