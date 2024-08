La recordada pel·lícula El diari de Noah ens va deixar frases inoblidables, com quan el personatge gran de Noah reflexiona sobre els amors d’estiu, descrivint-los com a fugaços esclats de llum que desapareixen ràpidament. Tanmateix, no tots els romanços juvenils segueixen aquest destí. Un exemple d’això és Stella Banderas, la filla d’Antonio Banderas i Melanie Griffith, qui ha trobat a Alex Gruszynski a l’amor de la seua vida des de la infància.

Amb 27 anys, Stella i Alex han compartit una llarga història d’amor que va començar a l’escola infantil Wagon Wheel School de Los Angeles. Recentment, la parella va anunciar el seu compromís, una fita que Stella va celebrar en xarxes socials amb una emotiva publicació: "Passaré la resta de la meua vida amb la meua persona favorita al món!". La demanada de mà es va dur a terme al mateix lloc on es van conèixer, un detall simbòlic que Stella va voler destacar en compartir la ubicació a la seua publicació.

L’anell de compromís que Alex va triar té un significat especial per a Stella. El seu amor per les joies amb història es reflecteix en aquest gest, que connecta amb la seua passió per les peces úniques i significatives. Com a dissenyadora i empresària, Stella valora profundament les joies que porten amb si una càrrega emocional, com aquelles que el seu pare li va regalar a la seua mare, incloent els seus anells de casament.

Stella del Carmen Banderas al costat del|juntament amb seu promèsInstagram

La història de la parella ha tingut els seus alts i baixos. Encara que van començar la seua relació el 2015, es van separar el 2019, durant el qual Stella va mantenir un romanç amb Eli Meyer, fill del magnat de l’entreteniment Ronald Meyer. Malgrat la distància, Stella i Alex van reprendre la seua relació i van confirmar el seu amor a San Valentín de 2023, consolidant la seua unió.

La parella ha estat vista en públic en diversos esdeveniments, com la Setmana Santa a Màlaga, on van ser fotografiats al costat d’Antonio Banderas i la seua xicota, Nicole Kimpel. Des d’un balcó, Stella i Alex van mostrar el seu afecte, protagonitzant tendres imatges captades per la premsa.

Melanie Griffith, mare de Stella, va expressar la seua alegria en xarxes socials en felicitar la parella en anglès: "Us estimo molt els dos! Felicitats de nou!". Antonio Banderas, per la seua part, ha mantingut un perfil baix quant a la seua reacció pública, preferint disfrutar de la felicitat en privat.

Alex Gruszynski, el promès de Stella, té una destacada formació acadèmica. Es va graduar en Administració d’Empreses en Wake Forest University i després es va especialitzar en Finances del Sector Immobiliari en l’USC Marshall School of Business. Actualment, és cofundador i director executiu de Nova, una aplicació que busca donar visibilitat a artistes emergents, i també treballa en la William Morris Agency, una de les agències de talents més importants de Hollywood.