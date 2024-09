Kerem Bürsin i İbrahim Çelikkol protagonitzen un intens drama policial a Istanbul

No és sorprenent que et resulti complicat elegir entre els actors turcs més populars del moment. Amb el seu encant innegable, talent excel·lent i una aparença física captivadora, aquests actors han conquerit audiències a nivell mundial. Encara que cada un té el seu propi estil i personalitat, molts han protagonitzat exitoses sèries que han ressonat en milions d’espectadors. Avui, volem presentar-te una producció protagonitzada per Kerem Bürsin que podria sorprendre’t més que les famoses sèries de Can Yaman o Engin Akyürek. Parlem d’Agents implicats (Muhteşem İkili), un emocionant drama disponible a Prime Video.

Llançada el 2018, aquesta sèrie compta també amb la participació d’Ibrahim Çelikkol, un actor amb una trajectòria internacional impressionant, conegut per títols com a Amor en blanc i negre, Mi casa, mi destino i l’exitosa Tierra amarga. Al costat d’ells, destaquen dos estimades actrius per al públic espanyol: Özge Gürel (L’home equivocat, Dolunay) i Öykü Karayel (Amor de contraban, Kuzey Güney), els qui completen un elenc carregat d’intensitat i profunditat emocional.

Agents implicats és un thriller policial ambientat a Istanbul, on dos policies amb personalitats completament oposades han de treballar junts en una missió perillosa. D’una banda, tenim Barça, interpretat per İbrahim Çelikkol, un agent que lluita contra el crim organitzat en el costat asiàtic de la ciutat, amb una determinació i una serietat que reflecteixen el seu passat fosc. D’altra banda, està MKC, encarnat per Kerem Bürsin, un policia carismàtic i atrevit que opera en el costat europeu d’Istanbul, amb un enfocament més despreocupat i audaç.

Agents implicats.Kanal D.

Encara que aquests dos personatges han evitat col·laborar durant anys a causa de les seues diferències, es veuen obligats a unir forces davant un enemic comú. Al llarg de la sèrie, enfrontaran perills extrems i desafiaments constants, però potser el repte més gran serà aprendre a confiar l’un en l’altre i superar les seues antigues rivalitats. Amb una trama plena d’acció i suspens, Agents implicats et permetrà descobrir una faceta més complexa i fascinant de Kerem Bürsin i İbrahim Çelikkol, tal vegada fent que, per un instant, altres actors turcs quedin en un segon pla.