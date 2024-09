Somnis de llibertat: Decisions que marcaran el destí de les 'Mafin'

Amb el passar dels dies, Andrés comença a sospitar del possible parador del cadàver de Valentín. D’altra banda, Tasio comparteix amb Gaspar les seues inquietuds sobre el nou treball|feina de Carmen, mentre Jaime s’ocupa d’ultimar els detalls de la seua marxa a Barcelona, lluitant contra una malaltia que no li dona treva. La relació entre Damián i Digna tampoc no troba el favor de Joaquín, mentre Carmen comença a dubtar de si mateixa al seu nou lloc. I com si tot això no fos suficient, María negocia amb Damián un ascens per a Andrés dins de l’empresa, teixint així una xarxa d’intrigues i ambicions que promet canviar el rumb de tots.

En un altre costat d’aquesta complicada història, Fina proposa a Marta que es mudin juntes a Barcelona amb el suport de Jaime. Tanmateix, Marta, fidel al seu marit, no està disposada a deixar-lo en el seu fràgil estat de salut.

Amb la imminent partida de Julia i la veritable cara de Jesús finalment revelada, Digna amenaça de renunciar, i el conflicte per les terres del balneari entre Jesús i Begoña s’aguditza. Luis i Joaquín intenten convèncer Digna que no porti Mario com a topògraf, però al mig d’aquesta batalla de xantatges, Jaime i Jesús s’enfronten en un tens duel.

Somnis de llibertatManuel Fiestas Moreno

Marta prova de persuadir Jaime que faci pública la seua malaltia, però les complicacions no acaben allà. Jesús insisteix a portar Julia a l’internat, negant-li a Begoña l’oportunitat d’acompanyar-los. Mentrestant, Digna comença a sospitar que els seus fills li han mentit sobre el projecte del balneari i decideix investigar pel seu compte. Paral·lelament, Fina es reconcilia amb Marta, es disculpa pels seus dubtes i juntes comencen a planejar la seua mudança a Barcelona. Sense que Luis i Joaquín el sàpiguen, Digna contacta en secret amb Mario per obtenir més informació. Tanmateix, un nou problema sorgeix quan Julia desapareix abans del seu trasllat a l’internat, desencadenant una recerca desesperada. Encara que aconsegueixen trobar-la, Jesús es manté ferm i no posposa la seua partida.