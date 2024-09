Muntaner a la recerca de taurons, avui a TV3

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

TV3 i 3Cat estrenen aquesta nit Gàdor i els taurons. La científica marina Gàdor Muntaner s’embarca en un viatge a la recerca de taurons, l’animal que més la fascina. Acompanyada per l’instructor de busseig i càmera submarina Jordi Atienza, comença l’aventura a Mallorca, a la reserva marina Illa del Toro, on el tauró blau està en perill d’extinció. Després passa per la Baixa Califòrnia, a Mèxic, on va escriure la seua tesi sobre els contaminants que afecten el gran tauró blanc i va fundar una ONG. Muntaner acaba el viatge a les Maldives, on va veure el seu primer tauró juntament amb la seua mare. Es retrobarà amb el seu amic Mohamed i comprovarà com ha augmentat la població de taurons tigre gràcies a la protecció que han impulsat. Més tard, a les 23.10 h, estrenen Buscant la Nika, la recerca d’una gossa perduda, enmig de la duresa de la guerra a Ucraïna.