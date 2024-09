Telecinco continua buscant l’antídot per neutralitzar 'El Hormiguero' i 'La Revuelta' i presenta nou programa per al prime time

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La lluita entre 'La Revuelta' de David Broncano i 'El Hormiguero' de Pablo Motos continua ajustada i sembla no deixar espai per a un tercer contendent. Després de la patacada en audiències del 'Babylon Show' de Carlos Latre, Telecinco ho intentarà de nou amb 'La noche del gran show', conduït per Dani Martínez.

En paraules del mateix Martínez, el programa "és un mega xou d’entreteniment, en què donarem el protagonisme al públic que està assegut al teatre on gravarem el programa." Bàsicament, cada nit serà una sorpresa tant per al mateix presentador com per a aquells que hi vagin en qualitat d’audiència i possibles protagonistes. També es donaran cita en aquest xou convidats famosos, seccions fixes, esquetxos, música...

‘La noche del gran show’ és una adaptació del format original britànic ‘Michael McIntyre’s Big Show’, produït per Hungry Bear Media. Des de la seua estrena el 25 de desembre de 2015 al Regne Unit, on la cadena BBC One ha emès set temporades i dos spin-offs, el programa ha estat adaptat amb èxit en diversos territoris europeus, com França, Holanda i Itàlia.