La cèlebre cantant italiana Sabrina Salerno, recordada pel seu èxit dels 80 "Boys, Boys, Boys," està en procés de recuperació després d’haver estat operada a causa d’un càncer de mama. Als seus 56 anys, l’artista va compartir la notícia amb els seus seguidors en xarxes socials, llançant un missatge d’esperança i destacant la importància de la prevenció mèdica.

Dijous passat, Sabrina va publicar en el seu compte d’Instagram que la intervenció quirúrgica va ser tot un èxit: "L’operació ha sortit molt bé i ja estic a la meua habitació. Em sento tranquil·la i feliç d’haver superat aquest difícil moment". A més, va expressar la seua gratitud pel suport rebut i va aprofitar per ressaltar la importància del diagnòstic primerenc, afirmant que aquest pot ser clau per salvar vides.

El càncer va ser detectat el juliol, durant una mamografia rutinària, quan els metges van trobar un tumor maligne. Després de rebre la devastadora notícia, la cantant va passar per moments de por i angoixa, però el seu desig de seguir endavant i la seua actitud positiva la van ajudar a enfrontar la situació. "Tenia molta força per reaccionar i seguir endavant", va confessar Sabrina, en parlar de la seua experiència.

L’operació es va dur a terme en un hospital de Treviso, a prop de Venècia, el que va posar fi a setmanes d’incertesa i ansietat. Ara, amb el procediment superat, Sabrina se sent alleujada i llesta per continuar el seu procés de recuperació amb optimisme.

Salern va assolir la fama mundial amb el seu icònic tema Boys, Boys, Boys, i continua sent recordada per la seua presència en programes de televisió, incloent la seua actuació viral durant un especial de Nit de Cap d’Any el 1987. Avui, després de superar aquesta difícil prova, Sabrina Salerno demostra novament la seua valentia i fortalesa, consolidant-se com una inspiració per a moltes persones.