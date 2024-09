En el recent episodi d’'Una nova vida', Ferit promet al seu amant que romandran junts, malgrat que el matrimoni entre ells no és possible. Mentrestant, a Gaziantep, Seyran s’encarrega d’ajudar la seua germana Suna a preparar-se per a una important cita. Les dones matrimonieres de la ciutat assisteixen als tradicionals banys turcs, amb la intenció d’impressionar Ifakat, que finalment anuncia amb gran entusiasme que Suna serà la futura esposa del seu nebot.

Des d’Istanbul, Ferit viatja amb els seus pares per conèixer Suna. Durant un passeig, Ferit es troba amb Seyran, i se sent atret immediatament. Tanmateix, Seyran el rebutja, considerant-lo groller pels seus coquetejos en una botiga local. Abans de marxar, ell li adverteix: "Resa perquè torni aviat a Istanbul o acabaré conquerint-te".

Una nova vida

Al capítol d’aquesta setmana, Suna està visiblement nerviosa quan rep Ferit i els seus pares. Durant la reunió, Suna entrepussa i vessa el te davant tots, la qual cosa porta Seyran a intervenir. És en aquell moment quan ambdós s’adonen que ja es coneixien. Ferit, decidit, rebutja Suna i l’anuncia a la seua mare que vol casar-se amb la germana petita, Seyran.

La reacció de Seyran no es fa esperar: enfurismada, intenta fugir, però el seu pare l’atura amb una bufetada i la tanca al soterrani. Esme, la seua mare, intenta convèncer-la d’acceptar el matrimoni, recordant-li que no hi ha cap altra opció. Malgrat la pressió, Seyran planeja escapar amb el seu millor amic Yusuf, però ell es nega a participar en les seues bogeries. Al final, el casament se celebra tal com estava planejat, i Seyran i Suna aconsegueixen reconciliar-se. Seyran s’acomiada de la seua família i parteix cap a la mansió del seu nou marit.