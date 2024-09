'Una nova vida': El fenomen turc que arrasa a més de 120 països

Antena 3 continua apostant per les telenovel·les otomanes amb l’estrena d’Una nova vida, coneguda a Turquia com a Yalı Çapkini. La sèrie, que ha batut rècords a més de 120 països, està protagonitzada per Mert Ramazan Demir i Afra Saraçoglu, i narra una intensa història d’amor que promet conquerir a l’audiència espanyola.

La trama gira entorn de Seyran, una jove que és obligada a casar-se amb Ferit, un jove faldiller, per salvar la reputació i economia de la seua família. Encara que el matrimoni comença amb tensions i desacords, la història es desenvoluparà mostrant com ambdós s’enamoren al llarg del temps. En aquest context, la sèrie explora les dinàmiques familiars i els conflictes generats per la tradició davant els desitjos de llibertat i modernitat dels personatges.

Produïda per OGM Pictures i emesa per Star TV, la sèrie ha causat gran enrenou des de la seua estrena, no només pel seu èxit internacional, sinó també per les controvèrsies que ha generat. S’ha acusat a la ficció de promoure el masclisme i la violència domèstica en presentar relacions de poder desiguals entre els personatges, una cosa que ha estat criticada a diversos països. Tanmateix, la producció insisteix que el seu objectiu és visibilitzar aquestes problemàtiques dins de la societat turca.

Una nova vida

La sèrie està basada en les experiències de diversos pacients de la psiquiatra i escriptora Gülseren Bugdaycioglu, que ha col·laborat en altres èxits de la televisió turca. Els paisatges i escenaris són un altre dels punts forts de la sèrie, amb rodatges a Istanbul i Gaziantep, en una mansió històrica a la vora del Bòsfor. La impressionant escenografia aporta una atmosfera única que ha captivat a milions d’espectadors.

Una nova vida també ha generat interès per les relacions fora de les pantalles. Encara que es va dir que Afra Saraçoglu i Mert Ramazan Demir mantenien un romanç, ells han aclarit que només són amics, mentre que altres actors com Beril Pozam i Ersin Arici sí que van trobar l’amor durant el rodatge, casant-se recentment.

La sèrie promet ser un èxit més al catàleg d’Antena 3, amb un equilibri entre el drama tradicional turc i una producció d’alt nivell.