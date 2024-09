Seyran i Ferit: Amor, traïció i matrimoni arreglat en 'Una nova vida'

Seyran i Ferit, protagonistes d’"Una nova vida", són dos joves forçats a un matrimoni arreglat per les seues poderoses famílies, atrapats en una relació que cap dels dos no desitja. Afra Saraçoğlu i Mert Ramazan Demir lideren un elenc d’estrelles que inclou Beril Pozam, en aquesta producció d’OGM Pictures, carregada de girs inesperats, on l’amor, la traïció i les tradicions familiars juguen un paper crucial.

El primer episodi introdueix Halis Korhan, patriarca d’un imperi joier. Encara que el seu fill Orhan i el seu net gran Fuat manegen l’empresa, Halis encara pren les decisions clau. El seu net menor, Ferit, és al contrari a Fuat: irresponsable i nouvingut de l’estranger després de completar els seus estudis. Cansat de la immaduresa de Ferit, Halis decideix que és hora que posi seny, organitzant el seu matrimoni amb una "bona noia".

La notícia arriba ràpidament a la casa de Kazım a Gaziantep. Kazım, desitjós de millorar la seua situació econòmica, veu en aquesta proposta una oportunitat perfecta. Amb les seues dos filles, Suna i Seyran, sota el seu control i patint maltractament, Kazım somia que una d’elles es casi i s’escapi de la misèria. Suna, la més gran, espera casar-se per alliberar-se, mentre que Seyran somia anar a la universitat i seguir un camí més independent.

El pla inicial és que Ferit es casi amb Suna, però un gir inesperat canvia el destí d’ambdues germanes. Ferit coneix a Seyran abans de la cerimònia i queda fascinat per ella, elegint-la a ella en lloc de Suna com la seua futura esposa. Aquest canvi trastoca les vides de tots els personatges, especialment de Seyran, que es converteix en la nova núvia dins d’una família on abunden els secrets, les mentides i les traïcions. Mentre Kazım celebra haver assegurat la seua fortuna, Seyran s’haurà d’enfrontar a una nova vida plena de desafiaments.